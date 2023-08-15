Удар ЗСУ по командному пункту ворога в Юр'ївці: до лікарні потрапили пів сотні окупантів
Унаслідок удару ЗСУ по командному пункту ворога в Юр'ївці, що поблизу Маріуполя, до лікарні потрапили 50 російських окупантів. Окрім того, знищено техніку
Про це повідомив легітимний мер Маріуполя Вадим Бойченко.
"Окупантів розмістили у міській лікарні №2 (МКР-17). З них 13 уже померли", - розповів він.
"У Мангуші лікарня забита, щодо померлих, то відомо про 5 окупантів. Всю ніч розбирали наслідки та вивозили поранених, трупи та витягали побиту техніку" - додав мер.
Судячи з кількості автобусів та вантажівок, маркованих "300", кількість поранених велика, зазначив Бойченко.
Крім того, спалена військова техніка.
За даними мера, поранених серед цивільних немає.
- 14 серпня ЗСУ вдарили по командному пункту окупантів біля Маріуполя.
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