Про це повідомив легітимний мер Маріуполя Вадим Бойченко.

"Окупантів розмістили у міській лікарні №2 (МКР-17). З них 13 уже померли", - розповів він.

"У Мангуші лікарня забита, щодо померлих, то відомо про 5 окупантів. Всю ніч розбирали наслідки та вивозили поранених, трупи та витягали побиту техніку" - додав мер.

Судячи з кількості автобусів та вантажівок, маркованих "300", кількість поранених велика, зазначив Бойченко.

Крім того, спалена військова техніка.

За даними мера, поранених серед цивільних немає.