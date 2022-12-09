Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Колонка Згурця Удари на 600 км вглиб РФ демонструють неспроможність захисту ядерних сил. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Удари на 600 км вглиб РФ демонструють неспроможність захисту ядерних сил. Колонка Сергія Згурця

9 грудня, 2022 п'ятниця
22:14
Колонка Згурця Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Можливість завдавати удар вглиб РФ на 600 км ламає всю логіку оборони противника. Це абсолютно змінює формат війни та демонструє неспроможність російської ППО та захисту ядерних сил

Бахмут – це найбільше пекло поточного етапу війни

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, який відповідає за цю ділянку фронту, сказав, що за 6 місяців боїв відбулось просування ворога на декілька кілометрів. Зараз основний тягар несуть 58-ма та 93-та бригада, але два тижні тому туди перекинули ССО, ТрО, Іноземний легіон. Цю ділянку фронту підсилили, що вплине на динаміку бойових дій.  Противник також перекинув сюди війська з Херсонської та Харківської області, намагаючись домогтися хоч якихось успіхів. 

Зараз ворог намагається проводити атаки, але всі ці атаки відбивають ЗСУ. Росіяни дійсно зайшли на східні околиці Бахмута, але це не впливає на характер просування противника. На півдні від міста ворог намагається контролювати Андріївку і Курдюмівку, проводить бойові дії в напрямку Кліщіївки і, теоретично, хоче рухатися на Костянтинівку, аби перерізати трасу на Бахмут. Жодні сподівання щодо цього та оточення Бахмута не справдяться.

Росіяни зараз намагаються діяти малими групами, але дуже часто здійснюють до 30 атак на добу. Піхота – підтримка артилерії – знову піхота, а ми вимушені все це відбивати. Що нам потрібно? Я повторив звернення керівництва України до США щодо надання касетних боєприпасів. Використання артилерії з ними суттєво спростило б перемелювання противника й не підпускало б ворога до ведення ближніх боїв. Нам би відштовхнути противника і створити вогневий захист, аби він не міг рухатися до наших ліній оборони.

При близькій лінії зіткнення головну роль виконують артилерія та піхота. Авіація мало застосовується, коли неможливо визначити, де противник, а де свої.

Ворог хоче зменшити спротив ЗСУ в Авдіївці

Ми приймаємо за фосфорні боєприпаси запалювальні боєприпаси до систем "Град" – це один із різновидів снарядів. Вони начинені магнієм, щоб підпалювати цілі або бронетехніку. Якщо такі боєприпаси використовуються над населеним пунктом, де живуть цивільні, – це порушення правил ведення війни. В Авдіївці ворог намагається створити умови, аби повністю мінімізувати спротив ЗСУ на цьому напрямку. Але вона тримається, думаю, що там змін не буде.

 

 

У Бердянську також не буде логістичного хабу РФ 

Те, що Кримський міст не функціонує в повному обсязі, – надзвичайно важливий фактор. Усе угруповання на Півдні "годується" і через нього, і через залізничні сполучення суходолом. Що менше шляхів з Криму, то більше контроль над залізницею допомагає нам тримати на голодному пайку російське угруповання. Наш потенціал дозволяє тримати під контролем майже всю цю ділянку. Три дні ми бачимо удари по летовищу у Бердянську, а це більша відстань від лінії фронту, ніж дальність HIMARS. Знову виникає інтрига: чим ми б’ємо? Росіяни хотіли зробили там хаб, але удари свідчать, що хабу там не буде. Так само як у Мелітополі, та Маріуполі.

 

ЗСУ намагалися створити оточення Сватового

Коли ми говоримо, що перерізали трасу Сватове – Кремінна, це є дещо перебільшенням. Наші групи намагаються діяти так, щоб противник цієї траси не використовував. Але росіяни підтягнули значну кількість особового складу і вся ця ділянка насичена російською військовою силою. Фактично на кожному напрямку ми проводимо там контратакувальні дії. Ворог наступає, ми контратакуємо. Ситуація залишається складною, хоча ми маємо успіх навколо Кремінної. Там ворог намагався контратакувати. Ми відбили атаки на Білогорівку, коли росіяни намагалися змінити акцент у бойових діях. Є наш контроль над Площанкою та Червонопопівкою, де ми впритул наближаємося до траси. За тиждень побільшало сил у противника, погода нікому не сприяла. Ми обстрілювали Сватове з обох сторін, аби створити оточення, а противник у цей час активно створював лінію оборони. Лінія оборони від Торського через Сватове до Кремінної – близько 60 км. Тут триває активний рух – вони збудували свої "зуби дракона". Друга лінія оборони – від Старобільська, там само паралельно - вони активно створюють захисні споруди, але без живої сили вони сенсу не мають.

ЗСУ можуть перенести центр тяжіння війни в Росію

Ми говоримо про те, що завдяки невідомій зброї можемо завдавати ударів углиб оборони РФ на 600 км. Це ламає всю логіку оборони противника. Це абсолютно змінює формат війни. Ми можемо перенести центр тяжіння на територію РФ, вона демонструє неспроможність ППО і захисту ядерних сил. Це має і військовий ефект, і резонансний політичний ефект на російське суспільство – таких ударів тепер можуть завдавати по Москві. Це має резонанс і для наших сил, і для світової спільноти.

 

 

Прогноз від Сергія Згурця: наступи будуть у січні

Погода іде в плюс – немає замерзання ґрунту. Це означає, що основні бойові дії з наступальним характером переносяться на початок січня. Буде невеликий плюс півтора тижня. Це означає, що Сватове – Кремінна знову зависне через проблеми ґрунту. Ситуація біля Бахмута буде стабілізована через резерви, завдяки яким вдасться відбивати напади противника. Хоча противник дійсно кидатиме підрозділи в цю топку. Ситуація на Півдні змін не зазнає.

До зими треба бути готовими з точки зору і забезпеченості особового складу, і навченості, і достатньої кількості арсеналів. Всі ці фактори впливатимуть насамперед на нашу перемогу в цю пору року.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Донбас
Луганщина
ЗСУ
війна з Росією
Донеччина
Бахмут
Військові новини
Читайте також:
9 грудня, 2022 п'ятниця
В ISW сказали, кого Путін намагається ввести в оману, коли говорить про різні цілі в Україні
Алексей Данилов
8 грудня, 2022 четвер
"Капітуляцію Путіна можна прийняти стоячи": Данілов про заяву Меркель щодо переговорів з РФ
8 грудня, 2022 четвер
У Путіна заявили, що РФ не збирається "приєднувати" нові території України
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.41
    Купівля 39.41
    Продаж 40.12
  • EUR
    Купівля 40.74
    Продаж 41.8
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
9 грудня
23:26
Санкції
Журналісти, сенатори, засновники та працівники благодійних фондів: РФ заборонила в'їзд ще 200 громадян Канади
23:22
Поблизу Бучі виявили нові тіла вбитих окупантами місцевих жителів
Очільники МЗС Литви та Австрії обговорили створення спецтрибуналу для Росії
23:16
Російський обстріл, вибух, Сумщина
РФ завдала ракетного удару по Сумщині, а безпілотник скинув вибухівку на цивільних - вщент згорів будинок
23:11
Іран
Літаки, вертольоти та ППО. Росія в обмін на дрони надає Ірану безпрецедентну військову допомогу, - NBC News
23:11
Німеччина
У Мюнхені екоактивістам на місяць заборонили акції протестів
23:01
Єнс Столтенберг
Столтенберг вважає, що великої війни Росії з НАТО вдасться уникнути
22:48
Росія розширює свій ядерний арсенал, - міністр оборони США
22:30
Литва Латвія Естонія
Країни Балтії на тлі російської агресії в Україні підвищать видатки на оборону до 3% ВВП
22:29
медицина
У Швеції розробили простий тест, який може виявити 14 різних типів раку
22:14
Оновлено
ракетні системи США
Засоби ППО, боєприпаси для HIMARS та гаубиць і генератори. У Пентагоні розкрили деталі нового пакету допомоги
22:12
Павло Вовк
Держдеп США наклав санкції на очільника ОАСК Вовка
22:07
Ексклюзив
Микола Княжицький
Важливо, щоб роль держави у врегулюванні релігійних питань не принижувалася, - нардеп Княжицький
22:03
OPINION
Віктор Каспрук
Путін готовий віддати Пекіну Далекий Схід
21:49
Шахед
США ввели нові санкції проти Росії через отримання та використання іранських дронів
21:27
світло
Оновлено графіки стабілізаційних відключень у Києві. Подробиці
21:17
Норвегія надасть Україні $100 млн на відновлення пошкодженої війною інфраструктури
21:06
Мая Санду
Санду очолює рейтинг довіри політикам Молдови, проросійський Додон - другий у списку, - опитування
21:04
Рамзан Кадиров
Опозиційний до Кадирова блогер, який зник у Швеції, живий і перебуває під захистом поліції, - ЗМІ
20:47
Володимир Путін
Путін заявив, що почав повномасштабне вторгнення "запізно", бо "розраховував домовитися в межах Мінських угод"
20:33
Ощадбанк
Ощадбанк подав скаргу проти РФ до Європейського суду з прав людини
20:27
Російський олігарх Олександр Євтушенков отримав вирок від ВАКС
Конфісковані в Україні активи російського олігарха вперше передали в управління Фонду держмайна
20:22
Ріші Сунак та Володимир Зеленський
Найближчими тижнями Україна отримає зенітну зброю та ракети для ППО від Великої Британії 
20:07
Упродовж доби росіяни завдали 4 ракетні та 9 авіаційних ударів і 25 разів били з РСЗВ
20:03
нафта
Вартість основного сорту нафти РФ Urals обвалилась до $43,7 за барель
20:00
OPINION
Ігор Гулик
"Володар хаосу". Путін і російські націоналісти
19:38
Німеччина уряд
Німецька компанія отримала замовлення на два ЗРК Skynex для України, - ЗМІ
19:06
Ексклюзив
карта Херсон Мелітополь Миколаїв
Дельта р. Дніпро з островами на Херсонщині - це буде сірою зоною та місцем зустрічі ДРГ, - військовий експерт Катков
19:02
Олімпіада-2022, збірна Росії
МОК продовжив санкції проти спортсменів з Росії та Білорусі
18:47
санкції проти Росії
Члени ЦВК РФ і співробітники Кремля: на кого США наклали санкції за порушення прав людини в Україні
18:45
Денис Шмигаль
Черговість надання електрики: Шмигаль назвав чотири пріоритети розподілу послуги
18:40
МОЗ
Діти зможуть отримувати ліки безоплатно: Україна закупить препарат проти спінальної мʼязової атрофії
18:35
Наживо
Як радянські спецслужби знищували українську інтелігенцію. Програма "НеІстфак" о 18:30
18:32
Литва прапор
Литва надасть Україні експрес-тести на коронавірус на суму близько €730 тис.
18:24
Ексклюзив
Москва_Кремль
РФ прагне вдавати готовність до перемовин і вплинути на істеблішмент США щодо згоди з окупацією України, - аналітик Бурковський
18:03
OPINION
Володимир Горбач
Росіяни просять для себе примусове психіатричне лікування
17:51
Ексклюзив
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган фактично стане контролером акційного пакету російської енергетики для Європи після нових перемовин з Путіним, - експерт-міжнародник Краєв
17:50
дрова
"Ворог атакує об'єкти генерації": жителям Харківщини для опалення нададуть дрова, мешканцям Донеччини - буржуйки
17:43
Оновлено
У торговому центрі Москви спалахнула масштабна пожежа: загинула людина, збитки сягають 30 млрд рублів
17:16
Ріші Сунак та Володимир Зеленський
Зеленський обговорив із прем'єром Британії співпрацю в обороні та енергетичну ситуацію в Україні
17:09
Катували ветеранів АТО на Харківщині: чотирьох російських військових судитимуть за воєнні злочини
Катували ветеранів АТО на Харківщині: чотирьох російських військових судитимуть за воєнні злочини
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV