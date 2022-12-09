Удари на 600 км вглиб РФ демонструють неспроможність захисту ядерних сил. Колонка Сергія Згурця

Бахмут – це найбільше пекло поточного етапу війни

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, який відповідає за цю ділянку фронту, сказав, що за 6 місяців боїв відбулось просування ворога на декілька кілометрів. Зараз основний тягар несуть 58-ма та 93-та бригада, але два тижні тому туди перекинули ССО, ТрО, Іноземний легіон. Цю ділянку фронту підсилили, що вплине на динаміку бойових дій. Противник також перекинув сюди війська з Херсонської та Харківської області, намагаючись домогтися хоч якихось успіхів.

Зараз ворог намагається проводити атаки, але всі ці атаки відбивають ЗСУ. Росіяни дійсно зайшли на східні околиці Бахмута, але це не впливає на характер просування противника. На півдні від міста ворог намагається контролювати Андріївку і Курдюмівку, проводить бойові дії в напрямку Кліщіївки і, теоретично, хоче рухатися на Костянтинівку, аби перерізати трасу на Бахмут. Жодні сподівання щодо цього та оточення Бахмута не справдяться.

Росіяни зараз намагаються діяти малими групами, але дуже часто здійснюють до 30 атак на добу. Піхота – підтримка артилерії – знову піхота, а ми вимушені все це відбивати. Що нам потрібно? Я повторив звернення керівництва України до США щодо надання касетних боєприпасів. Використання артилерії з ними суттєво спростило б перемелювання противника й не підпускало б ворога до ведення ближніх боїв. Нам би відштовхнути противника і створити вогневий захист, аби він не міг рухатися до наших ліній оборони.

При близькій лінії зіткнення головну роль виконують артилерія та піхота. Авіація мало застосовується, коли неможливо визначити, де противник, а де свої.

Ворог хоче зменшити спротив ЗСУ в Авдіївці

Ми приймаємо за фосфорні боєприпаси запалювальні боєприпаси до систем "Град" – це один із різновидів снарядів. Вони начинені магнієм, щоб підпалювати цілі або бронетехніку. Якщо такі боєприпаси використовуються над населеним пунктом, де живуть цивільні, – це порушення правил ведення війни. В Авдіївці ворог намагається створити умови, аби повністю мінімізувати спротив ЗСУ на цьому напрямку. Але вона тримається, думаю, що там змін не буде.

У Бердянську також не буде логістичного хабу РФ

Те, що Кримський міст не функціонує в повному обсязі, – надзвичайно важливий фактор. Усе угруповання на Півдні "годується" і через нього, і через залізничні сполучення суходолом. Що менше шляхів з Криму, то більше контроль над залізницею допомагає нам тримати на голодному пайку російське угруповання. Наш потенціал дозволяє тримати під контролем майже всю цю ділянку. Три дні ми бачимо удари по летовищу у Бердянську, а це більша відстань від лінії фронту, ніж дальність HIMARS. Знову виникає інтрига: чим ми б’ємо? Росіяни хотіли зробили там хаб, але удари свідчать, що хабу там не буде. Так само як у Мелітополі, та Маріуполі.

ЗСУ намагалися створити оточення Сватового

Коли ми говоримо, що перерізали трасу Сватове – Кремінна, це є дещо перебільшенням. Наші групи намагаються діяти так, щоб противник цієї траси не використовував. Але росіяни підтягнули значну кількість особового складу і вся ця ділянка насичена російською військовою силою. Фактично на кожному напрямку ми проводимо там контратакувальні дії. Ворог наступає, ми контратакуємо. Ситуація залишається складною, хоча ми маємо успіх навколо Кремінної. Там ворог намагався контратакувати. Ми відбили атаки на Білогорівку, коли росіяни намагалися змінити акцент у бойових діях. Є наш контроль над Площанкою та Червонопопівкою, де ми впритул наближаємося до траси. За тиждень побільшало сил у противника, погода нікому не сприяла. Ми обстрілювали Сватове з обох сторін, аби створити оточення, а противник у цей час активно створював лінію оборони. Лінія оборони від Торського через Сватове до Кремінної – близько 60 км. Тут триває активний рух – вони збудували свої "зуби дракона". Друга лінія оборони – від Старобільська, там само паралельно - вони активно створюють захисні споруди, але без живої сили вони сенсу не мають.

ЗСУ можуть перенести центр тяжіння війни в Росію

Ми говоримо про те, що завдяки невідомій зброї можемо завдавати ударів углиб оборони РФ на 600 км. Це ламає всю логіку оборони противника. Це абсолютно змінює формат війни. Ми можемо перенести центр тяжіння на територію РФ, вона демонструє неспроможність ППО і захисту ядерних сил. Це має і військовий ефект, і резонансний політичний ефект на російське суспільство – таких ударів тепер можуть завдавати по Москві. Це має резонанс і для наших сил, і для світової спільноти.

Прогноз від Сергія Згурця: наступи будуть у січні

Погода іде в плюс – немає замерзання ґрунту. Це означає, що основні бойові дії з наступальним характером переносяться на початок січня. Буде невеликий плюс півтора тижня. Це означає, що Сватове – Кремінна знову зависне через проблеми ґрунту. Ситуація біля Бахмута буде стабілізована через резерви, завдяки яким вдасться відбивати напади противника. Хоча противник дійсно кидатиме підрозділи в цю топку. Ситуація на Півдні змін не зазнає.

До зими треба бути готовими з точки зору і забезпеченості особового складу, і навченості, і достатньої кількості арсеналів. Всі ці фактори впливатимуть насамперед на нашу перемогу в цю пору року.

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