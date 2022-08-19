Удари по Кримському мосту поки передчасні та недоцільні, - Згурець

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Якщо ми говоримо про ураження Кримського мосту, то це має дві складові. Одна з них, військово-політичного та інформаційного характеру, коли удари по Кримському мосту призведуть до паніки зовсім іншого рівня на півострові, а з іншого боку - наявність реальних можливостей та поточної доцільності ударів по цьому мосту. Секретар РНБО, Олексій Данилов, говорив, що це дійсно важлива ціль, але ми почнемо завдавати удари, як тільки будуть відповідні можливості", - прокоментував військовий експерт.



Сергій Згурець зазначив, що мости є надміцними спорудами і їх знищення входить у плани ЗСУ, але на відповідному етапі. А зараз використання далекобійних засобів або інших засобів враження сконцентровано безпосередньо на обєктах, які впливають на боєздатність противника, щоб уповільнювати дії РФ та змінювати їх підходи до підтягнення боєприпасів.



"Удари по Кримському мосту, навіть при значній кількості спланованих дій, на сьогодні виглядає передчасними, з огляду на військові можливості та ефект. Якщо ми всі зусилля кинемо на знищення Кримського мосту, то на поточному етапі це не буде виглядати доцільним, тому українська армія поки що цим не займається. Але завдавання ударів по полотну мосту – реальне завдання на певному етапі, але поки що це передчасно", - пояснив Згурець.