Про це Подоляк заявив у інтерв'ю The Guardian.

У розмові з британським виданням він дав зрозуміти, що Україна розглядає Кримський міст як законну військову ціль.

"Це незаконна споруда, а також основний шлях для постачання російської армії у Криму. Такі об'єкти мають бути знищені", - сказав Подоляк.

Він додав, що нинішня стратегія України полягає в тому, щоб залишити окупантів без матеріально-технічного забезпечення.

"Наша стратегія полягає в тому, щоб знищити матеріально-технічне забезпечення, лінії постачання, склади боєприпасів та інші об’єкти військової інфраструктури. Це створює хаос у російських збройних силах", - пояснив Подоляк.

10 липня генерал-майор запасу та колишній військовий прокурор України Віктор Чумак заявив, що Севастопольська бухта та Кримський міст є легітимними цілями для Збройних сил України.

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