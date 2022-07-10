Севастопольська бухта та Кримський міст є головними цілями для ЗСУ, - генерал-майор запасу Чумак

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Я вважаю, що HIMARS показали себе просто блискуче. І те, що в Росії розгорається скандал про те, що сучасні російські системи ППО С-400 не можуть протидіяти HIMARS, підтверджує ефективність американських РСЗВ. Ми бачимо, як ЗСУ ефективно застосовують HIMARS по складах боєприпасів в тилу ворога", - розповів Чумак.

Генерал-майор запасу впевнений, що якщо союзники України передадуть ракети дальністю до 300 км, то наступними цілями для ЗСУ повинні стати Кримський міст та Севастопольська бухта.

"В західній пресі з'явилася інформація про те, що союзники можуть передати Україні ракети до РСЗВ HIMARS з дальністю дії до 300 км. Я сумніваюсь, що найближчим часом ми їх отримаємо. Однак впевнений, що їх нам передадуть згодом. Для ракет з такою дальністю є цілком легітимні цілі. Зокрема, Севастопольська бухта та Кримський міст. Знищення Севастопольської бухти та Кримського мосту дозволить відігнати Чорноморський флот РФ до Новоросійська та ліквідувати постачання боєприпасів та техніки до окупованого Криму. Також позиційні райони російських "Іскандерів" в Білорусі, які є теж легітимною ціллю для РСЗВ HIMARS", - додав він.

8 липня Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $400 млн, у який входить ще 4 системи HIMARS.

У Пентагоні зазначили, що вже понад 100 українських військових освоїли керівництво цією системою.

8 липня сенатори США Ліндсі Гремі і Ричард Блюменталь, які напередодні прибули в Україну, висловили відкриту підтримку надання Україні ракет більшої дальності для систем HIMARS

9 липня посольство Росії в США відреагувало на новину про новий пакет американської допомоги на суму 400 млн доларів, що включає постачання ще чотирьох ракетних систем залпового вогню HIMARS

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