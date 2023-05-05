Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"По-перше, Україна не взяла на себе відповідальність за вибухи над Кремлем. Ми можемо тільки припускати, хто атакував Кремль. Нам байдуже, хто це робить. Проте, удари по території РФ з кожним разом стають все філіграннішими. Якщо згадувати перші пуски дронів по Росії, то деякі з них падали, а деякі не долітали. Однак зараз ситуація значно змінилась", - пояснив Ступак.

Експерт зазначив, що інтенсивність ударів по Росії буде зростати.

"Раніше пуски безпілотників по території РФ були в тестовому режимі. Визначались їхні технічні характеристики та можливості. Зараз ми вже бачимо чудові прильоти на території РФ. І що мене дуже дивує, громадяни України не так реагують на вибухи в Росії. Удари по території РФ перетворились на буденність", - додав він.