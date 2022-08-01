Удару по будинку Вадатурського в Миколаєві завдали цільово, - генерал Маломуж

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Удар по будинку Вадатурського проведено цільово. Мало того навідник - саме розвідник спецслужб РФ, він чітко указав крило, де знаходиться подружжя. У даній ситуації це спрямоване вбивство людини, яка мала великий потенціал в аграрному бізнесі та був один зі стовпів аграрної галузі України", - зазначив генерал.



Микола Маломуж пояснив, що така потужна постать не могла бути непоміченою терористами та проросійськими силами, і зрозуміло, що навели на Вадатурського, як на того, хто не тільки виробляє продукцію, але й спонсорує, як вони зазначили у ворожій пропаганді, якісь сили.



"І важливо, що у період поставок зернових Росія хотіла нас дискредитувати поїздкою Лаврова до Африки, аби показати, що саме Україна винна. А ми не провели потужну інформаційну кампанію, щоб показати хто нищить зерно та всі ресурси, перекриває порти, створює умови голоду для Африки. Ворог знищує наші посівні, горять поля і зменшується потенціал постачання. І конкретно, як залякування – це удар по Вадатурському", - підкреслив Маломуж.

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