Удару по будинку Вадатурського в Миколаєві завдали цільово, - генерал Маломуж
Голова Служби зовнішньої розвідки 2005-2010 рр. Микола Маломуж переконаний, що значущість Вадатурського не могла бути непоміченою терористами та проросійськими силами, і зрозуміло, що на його будинок навели
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Удар по будинку Вадатурського проведено цільово. Мало того навідник - саме розвідник спецслужб РФ, він чітко указав крило, де знаходиться подружжя. У даній ситуації це спрямоване вбивство людини, яка мала великий потенціал в аграрному бізнесі та був один зі стовпів аграрної галузі України", - зазначив генерал.
Микола Маломуж пояснив, що така потужна постать не могла бути непоміченою терористами та проросійськими силами, і зрозуміло, що навели на Вадатурського, як на того, хто не тільки виробляє продукцію, але й спонсорує, як вони зазначили у ворожій пропаганді, якісь сили.
"І важливо, що у період поставок зернових Росія хотіла нас дискредитувати поїздкою Лаврова до Африки, аби показати, що саме Україна винна. А ми не провели потужну інформаційну кампанію, щоб показати хто нищить зерно та всі ресурси, перекриває порти, створює умови голоду для Африки. Ворог знищує наші посівні, горять поля і зменшується потенціал постачання. І конкретно, як залякування – це удар по Вадатурському", - підкреслив Маломуж.
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