Про це Ющенко написав у facebook.

"Шокуюча звістка про загибель Олексія Вадатурського та його дружини Раїси. Невимовна трагедія для родини. Величезна втрата для всієї України. Удар для агробізнесу, який відновлював свою силу і ставав світовим гравцем насамперед завдяки Олексію Опанасовичу, його прикладу, його потужному внеску. Наша гордість – нова українська агроекономіка - втратила одну із своїх фундаментальних опор, свого батька-засновника", - підкреслив Ющенко.

Він назвав Вадатурського людиною неймовірної енергії, працездатності й сили.

"Відданий всією душею своїй справі до останньої хвилини життя. Більш масштабний за всі свої титули і нагороди. Сіль української землі. Нелюди, які обстрілюють Миколаївщину, будуть покарані за вбивства наших кращих людей, за наругу над нашою землею, за знищення мирних сіл та міст", - наголосив Ющенко.

Внаслідок обстрілу Миколаєва 31 липня загинув Герой України, власник однієї з найбільших компаній України "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав загибель під час обстрілу Олексія Вадатурського цілеспрямованим вбивством.

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