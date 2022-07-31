Удар для агробізнесу: Ющенко відреагував на загибель Вадатурського
Третій президент України Віктор Ющенко назвав загибель бізнесмена Олексія Вадатурського внаслідок російського обстрілу в Миколаєві ударом для українського агробізнесу
Про це Ющенко написав у facebook.
"Шокуюча звістка про загибель Олексія Вадатурського та його дружини Раїси. Невимовна трагедія для родини. Величезна втрата для всієї України. Удар для агробізнесу, який відновлював свою силу і ставав світовим гравцем насамперед завдяки Олексію Опанасовичу, його прикладу, його потужному внеску. Наша гордість – нова українська агроекономіка - втратила одну із своїх фундаментальних опор, свого батька-засновника", - підкреслив Ющенко.
Він назвав Вадатурського людиною неймовірної енергії, працездатності й сили.
"Відданий всією душею своїй справі до останньої хвилини життя. Більш масштабний за всі свої титули і нагороди. Сіль української землі. Нелюди, які обстрілюють Миколаївщину, будуть покарані за вбивства наших кращих людей, за наругу над нашою землею, за знищення мирних сіл та міст", - наголосив Ющенко.
- Внаслідок обстрілу Миколаєва 31 липня загинув Герой України, власник однієї з найбільших компаній України "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав загибель під час обстрілу Олексія Вадатурського цілеспрямованим вбивством.
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