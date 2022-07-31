Про це радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк повідомив у телеграмі.

За словами Подоляка, смерть українського бізнесмена Олексія Вадатурського насправді була навмисним вбивством, організованим і скоєним росіянами.

"Вадатурський був одним із найбільших аграріїв країни, ключовою людиною в регіоні та великим роботодавцем. Точне влучання ракети не просто в будинок, а в конкретне крило – спальню – не залишає сумнівів у наведенні та корегуванні удару. Ще раз: Вадатурського зробили конкретною ціллю", - пише радник керівника ОП України.

На думку Подоляка, Росія своєю кампанією терору хоче залякати українців, але кожен окупант неодмінно понесе покарання за свої злочини.

"Російські варвари й далі провадять кампанію терору, намагаючись залякати, дестабілізувати та зламати українське суспільство... В історії ще не було випадку, коли терористи змусили б когось здатися. Росія зробила величезну помилку, ставши на цю слизьку стежку. Ця помилка стане для неї не просто катастрофічною – вона впише слово "Росія" найчорнішими літерами в світову історію", - додав він.

Внаслідок обстрілу Миколаєва 31 липня загинув Герой України, власник однієї з найбільших компаній України "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина.

Нагадаємо, вночі, 31 липня, після 01:00 та вранці, близько 05:00, Миколаїв зазнав масованих обстрілів. За ранковим повідомленням голови Миколаївської ОВА, попередньо, загинула одна людина. За словами міського голови Миколаєва це "напевно був найсильніший удар" по місту за весь час

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