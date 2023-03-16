Удень росіяни двічі обстріляли Сумщину з мінометів

Про це поінформували в ОК "Північ".

Після обіду, 16 березня, російська армія атакувала прикордонні українські міста в Сумській області:

"З 12:40 до 13:00 повідомили про 20 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, по н.п. Старикове.З 14:24 до 15:15 повідомили про 21 прихід, ймовірно з міномета 120 мм), в район н.п. Старикове", - зазначили в ОК "Північ".

Так, стверджується, що втрат серед українських захисників та техніки немає, а місцеві мешканці не повідомляли про жертв чи ураження інфраструктури.