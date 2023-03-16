Удень росіяни двічі обстріляли Сумщину з мінометів
Удень 16 березня російська армія двічі атакувала прикордоння на Сумщині, область двічі опинилася під ворожим мінометним вогнем
Про це поінформували в ОК "Північ".
Після обіду, 16 березня, російська армія атакувала прикордонні українські міста в Сумській області:
"З 12:40 до 13:00 повідомили про 20 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, по н.п. Старикове.З 14:24 до 15:15 повідомили про 21 прихід, ймовірно з міномета 120 мм), в район н.п. Старикове", - зазначили в ОК "Північ".
Так, стверджується, що втрат серед українських захисників та техніки немає, а місцеві мешканці не повідомляли про жертв чи ураження інфраструктури.
- За минулу добу, 15 березня, в Бахмуті на Донеччині російські війська убили мирного жителя, загалом в області постраждало 11 людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.17
Купівля 38.17Продаж 38.94
-
EUR
Купівля 40.03Продаж 41
- Актуальне
- Важливе