За добу на Донеччині армія РФ убила мирного жителя, постраждало 11 людей
За минулу добу, 15 березня, в Бахмуті на Донеччині російські війська убили мирного жителя, загалом в області постраждало 11 людей
Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
15 березня росіяни вбили жителя та поранили ще одну людину в місті Бахмут.
Також у місті Костянтинівка Донецької області унаслідок обстрілів рашистів 10 людей зазнали ушкоджень.
Нині встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі неможливо.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на території Донеччини загинуло 1412 мирних жителів та 3210 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголосив очільник області.
- 14 березня російська армія застосувала зброю із білим фосфором для атак поблизу Часового Яру на Донеччині.
- За добу, 14 березня, внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула одна людина, ще 16 зазнали поранень.
- Станом на 15 березня на території міста Бахмут Донецької області залишалося близько 3 тисяч мирних жителів, серед них 33 дитини.
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