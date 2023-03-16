Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

15 березня росіяни вбили жителя та поранили ще одну людину в місті Бахмут.

Також у місті Костянтинівка Донецької області унаслідок обстрілів рашистів 10 людей зазнали ушкоджень.

Нині встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі неможливо.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на території Донеччини загинуло 1412 мирних жителів та 3210 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголосив очільник області.