Про це пише очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграмі.

Загиблий проживав у Краматорську.

9 людей було поранено в Краматорську, двоє - в Костянтинівці. У Званівці поранень зазнали двоє, в Часовому Яру, Пречистівці та Колодязі - по одній людині.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинуло 1411 людей, а було поранено 3199. Це без урахування Маріуполя та Волновахи, адже точну кількість жертв там наразі встановити неможливо.