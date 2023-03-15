За добу на Донеччині від дій ворожих військ загинула одна людина, поранені 16 місцевих жителів
За добу, 14 березня, внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула одна людина, ще 16 зазнали поранень
Про це пише очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграмі.
Загиблий проживав у Краматорську.
9 людей було поранено в Краматорську, двоє - в Костянтинівці. У Званівці поранень зазнали двоє, в Часовому Яру, Пречистівці та Колодязі - по одній людині.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинуло 1411 людей, а було поранено 3199. Це без урахування Маріуполя та Волновахи, адже точну кількість жертв там наразі встановити неможливо.
- Уранці 14 березня російська армія завдала ракетного удару по центру Краматорська, внаслідок чого одна людина загинула, щонайменше 9 дістали поранення.
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