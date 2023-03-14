Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він зазначив, що росіяни вдарили ракетою по центру міста. Пошкоджено шість багатоповерхівок. Унаслідок обстрілу щонайменше троє людей дістали поранення, одна людина загинула.

Голова пресслужби Краматорського виконкому Ігор Єськов у коментарі "Суспільне Донбас" уточнив, що удару було завдано близько 08:30 14 березня. Ворог поцілив у багатоквартирний будинок.

Президент Володимир Зеленський уже відреагував на ракетний удар по Краматорську.

"Держава-зло продовжує воювати з мирним населенням. Знищуючи життя і не залишаючи нічого людського. Кожен удар, що забирає невинне життя, має призводити до законного й справедливого вироку, який карає за вбивство. Так обов’язково буде", - написав він.