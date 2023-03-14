Росіяни вдарили по центру Краматорська: одна людина загинула, трьох поранено
Уранці 14 березня російська армія завдала ракетного удару по центру Краматорська, внаслідок чого одна людина загинула, щонайменше троє дістали поранення
Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Він зазначив, що росіяни вдарили ракетою по центру міста. Пошкоджено шість багатоповерхівок. Унаслідок обстрілу щонайменше троє людей дістали поранення, одна людина загинула.
Голова пресслужби Краматорського виконкому Ігор Єськов у коментарі "Суспільне Донбас" уточнив, що удару було завдано близько 08:30 14 березня. Ворог поцілив у багатоквартирний будинок.
Президент Володимир Зеленський уже відреагував на ракетний удар по Краматорську.
"Держава-зло продовжує воювати з мирним населенням. Знищуючи життя і не залишаючи нічого людського. Кожен удар, що забирає невинне життя, має призводити до законного й справедливого вироку, який карає за вбивство. Так обов’язково буде", - написав він.
- У ніч на 14 березня російська армія завдала ракетного удару по території Донеччини, внаслідок чого троє людей загинули, 14 дістали поранення.
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