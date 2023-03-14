Минулої доби Росія вбила 3 мирних жителів Донеччини, 14 поранила

Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, у ніч проти 14 березня ворог вдарив трьома ракетами по Авдіївці. Дві влучили по території промислових підприємств, одна - у житловий квартал. Унаслідок цього загинула людина, двоє зазнали поранень.

Уранці авіаракетного удару було завдано по селищу Ласточкине Очеретинської громади. Упродовж дня під обстрілом опинилося Курахове, унаслідок чого було пошкоджено парк і будинок.

На Горлівському напрямку загинуло дві людини, сімох поранено у Костянтинівці. У самому місті пошкоджено 18 приватних будинків, чотири багатоповерхівки. Також будинок пошкоджено в Іванополі. У Бахмуті людина зазнала поранень. Ще троє людей поранені у Часовому Яру.

Під ворожі удари потрапив Торецьк - постраждалих немає. Також людину поранили в Соледарській громаді в Никифорівці, пошкоджено 11 будинків.

"На Лисичанському напрямку відбувалися обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади. У Сіверській громаді пошкоджено адмінбудівлю у Сіверську, гучно було у Серебрянці", - проінформував Кириленко.

Усього за добу росіяни вбили трьох мирних жителів Донецької області, 14 поранили.

За весь час повномасштабного вторгнення Росія вбила 1410 мирних мешканців Донеччини, 3183 людини поранила. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, де точну їх кількість наразі порахувати неможливо.