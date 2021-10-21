УЄФА назвав найкращого футболіста тижня в Лізі чемпіонів
Захисник "Аякса" Дейлі Блінд визнаний найкращим футболістом 3-го туру Ліги чемпіонів
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
УЄФА провели голосування, де вболівальники обрали найкращого гравця 3-го туру Ліги чемпіонів сезону 2021/22. Вболівальники віддали найбільше голосів захиснику "Аякса" Дейлі Блінду.
Блінд забив та віддав результативну передачу в матчі з дортмундською "Борусією". У боротьбі за звання найкращого гравця туру захисник випередив голкіпера "Ліверпуля" Аліссона, оборонця "Спортінга" Себастьяна Коатеса та півзахисника "Зальцбурга" Ноа Окафору.
- Нагадаємо, 20 жовтня, у 3-му турі Ліги чемпіонів "Динамо" поступилося у гостях іспанській "Барселоні".
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