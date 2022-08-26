УЄФА назвав ім'я найкращого футболіста сезону
Французький форвард "Реалу" Карім Бензема визнаний найкращим футболістом сезону 2021/22
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА вручив індивідуальні нагороди за сезон 2021/22 - звання найкращого тренера, футболіста і футболістки року.
Найкращим тренером визнали Карло Анчелотті. Італійський фахівець з "Реалу" обійшов Пепа Гвардіолу з "Манчестер Сіті" та Юргена Клоппа з "Ліверпуля". У минулому сезоні Анчелотті виграв Лігу чемпіонів.
Карім Бензема – найкращий футболіст сезону. Французький форвард "Реалу" обійшов свого одноклубника Тібо Куртуа та хавбека "Ман Сіті" Кевіна де Брюйне.
Алексія Путельяс з "Барселони" вдруге поспіль була визнана найкращою футболісткою сезону.
- У турецькому Стамбулі відбулось жеребкування Ліги чемпіонів
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