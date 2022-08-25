Ліга чемпіонів: результати жеребкування групового етапу
Сьогодні, 25 серпня, у турецькому Стамбулі відбулось жеребкування Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Шахтар" під час жеребкування був у третьому кошику. "Гірники" не могли зустрітись з італійськими "Інтером" і "Наполі", австрійським "Зальцбургом", німецькою "Борусією Дортмунд", португальськими "Спортингом" і "Бенфікою", а також німецьким "Баєром".
В результаті донецький "Шахтар" опинився у групі F. Українці змагатимуться за вихід у плей-офф з мадридським "Реалом", німецьким "Лейпцигом" і шотландським "Селтиком".
Результати жеребкування Ліги чемпіонів
Група А
"Аякс" (Нідерланди), "Ліверпуль" (Англія), "Наполі" (Італія), "Рейнджерс" (Шотландія)
Група В
"Порту" (Португалія), "Атлетико" (Іспанія), "Баєр", (Німеччина), "Брюгге" (Бельгія)
Група С
"Баварія" (Німеччина), "Барселона" (Іспанія), "Інтер" (Італія), "Вікторія Плзень" (Чехія)
Група D
"Айнтрахт" (Німеччина), "Тоттенгем" (Англія), "Спортинг" (Португалія), "Марсель" (Франція)
Група E
"Мілан" (Італія), "Челсі" (Англія), "Зальцбург" (Австрія), "Динамо Загреб" (Хорватія)
Група F
"Реал" (Іспанія), "Лейпциг" (Німеччина), "Шахтар" (Україна), "Селтик" (Шотландія)
Група G
"Манчестер Сіті" (Англія), "Севілья" (Іспанія), "Борусія" Д (Німеччина), "Копенгаген" (Данія)
Група Н
ПСЖ (Франція), "Ювентус" (Італія), "Бенфіка" (Португалія), "Маккабі Хайфа" (Ізраїль)
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23 серпня "Динамо" програло "Бенфіці". Команда Мірчі Луческу вилетіла з Ліги чемпіонів та продовжить виступи на груповому раунді Ліги Європи.
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