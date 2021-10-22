УЄФА не дасть збірним України та Росії зустрітися у плей-офф ЧС-2022
УЄФА розведе збірні України та Росії у плей-офф відбіркового турніру чемпіонату світу-2022 з футболу
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
За умовами жеребкування стикових матчів, в яких 12 європейських збірних розіграють три путівки на чемпіонат світу-2022, збірна України не зможе зіграти проти Росії за умови, якщо обидві команди вийдуть до цього раунду. Відповідне рішення було ухвалено УЄФА та затверджено ФІФА.
Крім того, за необхідності розведуть Вірменію та Азербайджан, Гібралтар та Іспанію, Косово та Боснію і Герцеговину, Косово та Сербію.
Жеребкування раунду плей-офф ЧС-2022 відбудеться 26 листопада в Цюриху (Швейцарія). Матчі плей-офф заплановані на березень 2022 року. Чемпіонат світу відбуватиметься у Катарі з 21 листопада до 18 грудня наступного року.
Збірна України перед заключним матчем групового раунду відбору ЧС-2022 проти боснійців, який відбудеться 16 листопада у Зениці, має 9 очок та займає в групі D друге місце. Боснійці з 7 пунктами четверті. Лідирує з 12 балами Франція, Фінляндія з 8 пунктами третя, Казахстан набрав 3 очка та замикає турнірну таблицю.
- Нагадаємо, 19 жовтня УЄФА розвів збірні України та Росії з футзалу по різних групах після того, як жереб звів їх у одному квартеті у фінальній частині чемпіонату Європи-2022.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.22
Купівля 26.22Продаж 26.47
-
EUR
Купівля 30.39Продаж 30.77
- Актуальне
- Важливе