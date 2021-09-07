УЄФА ухвалив важливе рішення про фанів на трибунах у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Союз європейських футбольних асоціацій скасував заборону відвідувати вболівальникам виїзні єврокубкові матчі та дозволив заповнювати гостьові сектори на матчах Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.

Відповідне рішення було ухвалено після того, як виконком УЄФА проаналізував статистику кампанії з вакцинації населення в Європі, а також врахував скасування обмежень на переміщення для щеплених і людей, які перехворіли на коронавірус

у великій кількості країн.

Водночас зазначається, що при подорожах вболівальникам необхідно враховувати обмеження, запроваджені окремими країнами на державному рівні.

Україну в нинішньому сезоні у Лізі чемпіонів представлятимуть "Динамо" та "Шахтар", у Лізі конференцій виступить "Зоря".

На груповому етапі ЛЧ "Шахтар" зіграє в групі D з іспанським "Реалом", італійським "Інтером" та молдовським "Шерифом".

"Динамо" змагатиметься у квартеті E з іспанською "Барселоною", німецькою "Баварією" та португальською "Бенфікою".

"Зоря" зіграє проти італійської "Роми", болгарського ЦСКА та норвезького "Бодо-Глімт".