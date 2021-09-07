Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт УЄФА ухвалив важливе рішення про фанів на трибунах у Лізі чемпіонів

УЄФА ухвалив важливе рішення про фанів на трибунах у Лізі чемпіонів

7 вересня, 2021 вiвторок
10:18
Спорт НСК "Олімпійський"

УЄФА дозволив у новому єврокубковому сезоні відвідувати вболівальникам гостей виїзні матчі

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.   

Союз європейських футбольних асоціацій скасував заборону відвідувати вболівальникам виїзні єврокубкові матчі та дозволив заповнювати гостьові сектори на матчах Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.  

Відповідне рішення було ухвалено після того, як виконком УЄФА проаналізував статистику кампанії з вакцинації населення в Європі, а також врахував скасування обмежень на переміщення для щеплених і людей, які перехворіли на коронавірус 

у великій кількості країн. 

Водночас зазначається, що при подорожах вболівальникам необхідно враховувати обмеження, запроваджені окремими країнами на державному рівні. 

Україну в нинішньому сезоні у Лізі чемпіонів представлятимуть "Динамо" та "Шахтар", у Лізі конференцій виступить "Зоря". 

На груповому етапі ЛЧ "Шахтар" зіграє в групі D з іспанським "Реалом", італійським "Інтером" та молдовським "Шерифом".

"Динамо" змагатиметься у квартеті E з іспанською "Барселоною", німецькою "Баварією" та португальською "Бенфікою".

"Зоря" зіграє проти італійської "Роми", болгарського ЦСКА та норвезького "Бодо-Глімт".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
футбол
Динамо
Шахтар
Ліга чемпіонів
вболівальники
фанати
УЄФА
Ліга Європи
фани
Зоря
Ліга Конференцій
Читайте також:
5 вересня, 2021 неділя
"Цей непродуманий крок призведе до катастрофи". За рішенням Шкарлета різко скорочують викладачів у вишах
5 вересня, 2021 неділя
Операція Путіна з нав'язування Україні та світу Мінських домовленостей провалилася. Байден на це не пішов, - Піонтковський
Олександр Усик
6 вересня, 2021 понедiлок
Усик похизувався своєю фізичною формою перед супербоєм з Джошуа
Київ
+7
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.69
    Купівля 26.69
    Продаж 26.93
  • EUR
    Купівля 31.57
    Продаж 31.96
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
7 вересня
11:40
Бразилія - Аргентина
Президент ФІФА відреагував на скандальний зрив матчу Бразилія - Аргентина
11:36
У Вінницькій області від отруєння померли двоє дітей
11:28
На Київщині згоріла церква
На Київщині згоріла церква
11:21
Ентоні Джошуа
Джошуа здивував своєю фізичною формою перед боєм з Усиком
10:58
США цього року передадуть Україні ще один патрульний катер
10:51
Франк Рібері
Екслідер збірної Франції у 38 років знайшов нову команду в Італії
10:35
Руслан Стефанчук
Стефанчук закликав нардепів до кінця року ухвалити антикорупційну стратегію
10:30
Фінляндія зніме обмеження, коли буде вакциновано 80% населення
09:57
Афганістан
В Афганістані жінки провели мітинг проти нерівності
09:40
Бій Усик - Хантер
Американський важковаговик дав несподіваний прогноз на бій Усик - Джошуа
09:24
Північний потік-2
Компанія-оператор "Північного потоку-2" повідомила про зварення останньої труби
09:21
Даяна Ястремська
Українська тенісистка вийшла до півфіналу US Open
09:06
У Києві зіткнулись ВАЗ та Renault, госпіталізували трьох чоловіків
08:58
шахта
В ОРЛО дев'ять людей загинули через обрив каната на шахті, - ЗМІ
08:56
Евандер Холіфілд
Легендарний американський боксер оголосив про бій з ексчемпіоном UFC
08:41
Джастін Трюдо
Антивакцинатори закидали камінням Трюдо
08:17
Окупанти на Донбасі сім разів порушили "тишу"
08:13
коронавірус
Коронавірус: за добу померли 53 українця
08:00
Пеле
"Король футболу" Пеле переніс операцію з видалення пухлини
07:57
Олексій Резніков
Небажання РФ продовжувати мандат ОБСЄ на кордоні з Україною свідчить про відмову від "Мінська", - Резніков
07:38
ХАМАС
ВПС Ізраїлю випустили ракети по Сектору Газа
07:19
Дмитро Кулеба
Нам не потрібна американська система ПРО, - Кулеба
07:13
Кухта
Економіст Кухта: У разі локдауну громадянам треба надати фінансову допомогу
07:00
зерно
Чому Україна цьогоріч збирає рекордні врожаї. Експертне опитування
07:00
Трофей ЧС-2022
ЧС-2022: розклад матчів і трансляцій кваліфікації
2021, понедiлок
6 вересня
23:09
Владислав Єсипенко
Заарештований у Криму журналіст Єсипенко заявив, що всі свідчення давав під тортурами, - адвокат
22:56
швидкі тести
На Рівненщині закінчились експрес-тести на коронавірус, наступні очікують у жовтні
22:42
Єнс Столтенберг
Росія випробувала нову ядерну зброю, - Столтенберг
22:17
На аукціоні виставлять капелюх Наполеона, продавець заявляє, що він перший - з ДНК імператора
21:56
У Фінляндії планують скасувати карантин після вакцинації 80% населення
21:38
Закликав зберегти санкції проти Північного потоку-2: Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США
21:10
"Слуга народу" не візьме участі у виборах мера Харкова
21:01
Окупаційний "суд" у Сімферополі арештував Джелялова та ще двох затриманих кримських татар
Окупаційний "суд" у Сімферополі арештував Джелялова та ще двох затриманих кримських татар
20:55
Павло Кухта
Зростання цін на газ в Європі — це наслідок ігор російського “Газпрому”, — економіст Кухта
20:53
Віктор Циганков
Transfermarkt склав новий рейтинг найдорожчих футболістів чемпіонату України
20:52
"Газпром" грубо натякає, що постачати до ЄС більше газу можна лише "Північним потоком-2", - глава Оператора ГТС
20:29
Військові навчання ЗСУ
ЗСУ проведуть на Херсонщині навчання з бойовою стрільбою
20:11
Слуга народу
"Слуга народу" обрала кандидата на довибори в Раду у Черкаській області
20:06
Прорили тунель ложкою: з ізраїльської в'язниці втекли шестеро палестинців
19:57
збірна України
Збірна України з футболу вирушила на матч проти Чехії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV