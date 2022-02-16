УЄФА відкрив справу на УАФ через поведінку фанатів на матчі Україна - Росія на чемпіонаті Європи з футзалу

Про це повідомляє "Трибуна".



В УЄФА відреагували на звернення Російського футбольного союзу, які вимагали відкрити дисциплінарне розслідування "за фактом дискримінаційної поведінки уболівальників збірної України".



Проти УАФ відкрили дисциплінарне провадження за можливе порушення українськими фанатами Дисциплінарного регламенту УЄФА.



Протягом півфінального матчу Україна - Росія на Євро-2022 з футзалу наші вболівальники співали культові фанатські пісні, зокрема "Путін – ху*ло", "Хто не скаче - той москаль", а також "Бий москаля".



Телеканал "Матч ТВ", який транслював зустріч у Росії, після першого тайму включив інший інтершум, щоб заглушити наших фанатів.



Диктор на арені в Амстердамі, де проходив матч, звертався до наших фанатів припинити "пісні неспортивного характеру".

Нагадаємо, 4 лютого у півфіналі Євро-2022 збірна України програла Росії з рахунком 2:3.

6 лютого у матчі за третє місце чемпіонату Європи з футзалу збірна України поступилася Іспанії.

Також 6 лютого у фінальному матчі Євро-2022 збірна Португалії перемогла Росію.

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