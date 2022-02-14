УЄФА відмовився переносити фінал Ліги чемпіонів зі Санкт-Петербургу
УЄФА поки не планує переносити фінал Ліги чемпіонів, який цьогоріч повинен пройти у російському Санкт-Петербурзі
Про це повідомляє "Чемпіонат".
"УЄФА постійно і уважно стежить за ситуацією. Зараз змінювати місце проведення не планується", - передає заяву УЄФА російське видання.
Раніше у видання Football London з'явилась інформація, що УЄФА розглядає можливість перенесення фінального матчу Ліги чемпіонів у разі зміни ситуації на кордоні України з Росією.
Фінальний матч Ліги чемпіонів має пройти 28 травня. Зустріч відбудеться на стадіоні у Санкт-Петербурзі.
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