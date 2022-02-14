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УЄФА відмовився переносити фінал Ліги чемпіонів зі Санкт-Петербургу

14 лютого, 2022 понедiлок
17:03
Спорт Санкт-Петербург, стадіони

УЄФА поки не планує переносити фінал Ліги чемпіонів, який цьогоріч повинен пройти у російському Санкт-Петербурзі

Про це повідомляє "Чемпіонат".

"УЄФА постійно і уважно стежить за ситуацією. Зараз змінювати місце проведення не планується", - передає заяву УЄФА російське видання.

Раніше у видання Football London з'явилась інформація, що УЄФА розглядає можливість перенесення фінального матчу Ліги чемпіонів у разі зміни ситуації на кордоні України з Росією.

Фінальний матч Ліги чемпіонів має пройти 28 травня. Зустріч відбудеться на стадіоні у Санкт-Петербурзі.

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Росія
футбол
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УЄФА
Санкт-Петербург
війна з Росією
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