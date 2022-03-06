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Головна війна з Росією УЕФА відмовляється від послуг футбольних арбітрів з Росії

УЕФА відмовляється від послуг футбольних арбітрів з Росії

6 березня, 2022 неділя
02:21
війна з Росією арбітри з Росії нах

Союз європейських футбольних асоціацій ухвалив рішення не призначати російських суддів на матчі турнірів, які проводяться під егідою організації.

Про це у Facebook повідомляє Українська Асоціація Футболу, інформує Еспресо.TV.

"УЄФА ухвалив рішення не призначати російських арбітрів на матчі турнірів, які проводяться під егідою організації", - йдеться в повідомленні.

  • Раніше ФІФА та УЄФА ухвалили рішення усунути російські клуби та збірні від участі в міжнародних змаганнях.

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Росія
футбол
санкції
арбітр
УЕФА
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