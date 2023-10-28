Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА.Новости.

"Я можу вам сказати точно: якщо в наступному пакеті буде щось, що суперечить нашим національним інтересам, ми точно не погодимося на його прийняття. Червона лінія для нас очевидно стосується енергетики, газу, нафти, атомної енергії та будь-яких інших аспектів, які можуть завдати шкоди нашій державній економіці", - заявив голова угорського міністерства закордонних справ Петер Сіярто.

Він вважає, що санкційна політика проти РФ не працює, втім вона може вдарити по Росії і завдати шкоди, але це дуже шкодитиме європейській економіці й країнам. Сіярто також додав, що не бачить сенсу продовжувати санкції проти Росії, тому що вони нібито завдають більшої шкоди тим, хто їх запроваджує.

"Що стосується персоналій, то у нас дуже чітка позиція: той, хто зробив щось добре для Угорщини, той, хто врятував життя угорців, наприклад, уможлививши покупку вакцин, або ті, хто відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки нашого енергопостачання, - Навіщо нам вносити їх у список санкцій, знаючи, що ці люди не зробили нічого поганого нашій країні?" – зазначив очільник угорського МЗС.

За його словами, Угорщина не допустила включити до списків санкцій ЄС віцепрем'єра РФ Дениса Мантурова, "тому що він дуже допоміг Угорщині".

"Він сприяв порятунку життів угорців під час надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я. Те саме стосується Кирила Дмитрієва або те саме стосується міністра Мурашка. Ми вважаємо, що спорт не можна плутати з політикою - отже, така сама ситуація з міністром спорту Росії", - зазначив Сіярто.