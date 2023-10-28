ЄС ухвалив рішення про передачу Україні прибутки від заморожених активів РФ на € 3 млрд

Про це йдеться у постанові Євроради.

З приблизно 300 млрд доларів російських валютних резервів, заморожених західними країнами після початку війни в Україні, більша частина — понад 200 млрд євро — знаходиться в ЄС, пише Politico.

Майже всі вони (180 млрд євро) зберігаються в Euroclear, найбільшому у світі депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою у Брюсселі.

Euroclear у четвер заявив, що за перші 9 місяців цього року заробив близько 3 млрд євро на заморожених російських активах. Для порівняння, роком раніше за той же період депозитарій отримав дохід у 347 млн євро. Цей дохід також залишився в Euroclear, оскільки не може бути сплачений клієнтам, які потрапили під санкції.

Саме ці 3 млрд євро і планується передати на підтримку України.

Ідея використати заморожені російські активи для підтримки України з'явилася ще минулого року. Однак європейська влада так і не зважилася на це, побоюючись негативних наслідків для євро (експропріація активів може послабити позиції євро як резервної валюти).

У результаті з'явилася ідея передати Україні не самі заморожені активи, а доходи, які отримують від інвестування активів (ці доходи також заморожуються).

"У політичному плані ми погодилися, що зрештою Росія має заплатити за довгострокове відновлення України", — заявила у п'ятницю після саміту лідерів ЄС президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.