ЄС ухвалив рішення про передачу Україні прибутки від заморожених активів РФ на € 3 млрд
Лідери Євросоюзу на саміті у п'ятницю ухвалили принципове рішення про передачу Україні мільярдів євро, які були отримані від інвестування заморожених у ЄС російських активів. Очікується, що на початку грудня Єврокомісія оформить це рішення юридично
Про це йдеться у постанові Євроради.
З приблизно 300 млрд доларів російських валютних резервів, заморожених західними країнами після початку війни в Україні, більша частина — понад 200 млрд євро — знаходиться в ЄС, пише Politico.
Майже всі вони (180 млрд євро) зберігаються в Euroclear, найбільшому у світі депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою у Брюсселі.
Euroclear у четвер заявив, що за перші 9 місяців цього року заробив близько 3 млрд євро на заморожених російських активах. Для порівняння, роком раніше за той же період депозитарій отримав дохід у 347 млн євро. Цей дохід також залишився в Euroclear, оскільки не може бути сплачений клієнтам, які потрапили під санкції.
Саме ці 3 млрд євро і планується передати на підтримку України.
Ідея використати заморожені російські активи для підтримки України з'явилася ще минулого року. Однак європейська влада так і не зважилася на це, побоюючись негативних наслідків для євро (експропріація активів може послабити позиції євро як резервної валюти).
У результаті з'явилася ідея передати Україні не самі заморожені активи, а доходи, які отримують від інвестування активів (ці доходи також заморожуються).
"У політичному плані ми погодилися, що зрештою Росія має заплатити за довгострокове відновлення України", — заявила у п'ятницю після саміту лідерів ЄС президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.
- 30 червня лідери країн Євросоюзу підтримали ідею запровадження податку на непередбачений прибуток від активів Центрального банку РФ для допомоги у відновленні України.
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