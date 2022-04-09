Угорщина не збирається постачати Україні озброєння

Про це заявив речник прем’єр-міністра Угорщини Золтан Ковач в інтерв'ю CNN.



"Позиція Угорщини тверда… ми не збираємося втручатися в цю війну за допомогою зброї та постачання солдатів", - заявив Ковач у п’ятницю, 8 квітня.



За його словами, Угорщина підтримає Україну гуманітарною допомогою, але не зброєю.



"Ми будемо дбати про всіх, хто приїжджає з України, і найкраще з наших зусиль - це посадити цих ворогуючих партнерів за стіл переговорів", - сказав речник прем'єра Угорщини.



Однак Ковач заявив, що припинити купувати російські енергоносії "неможливо".



"Немає фізичної альтернативи російським газу та нафті… це дуже прості факти", - наголосив він.



Після перемоги на виборах минулого тижня Орбан заявив, що йому довелося "боротися з величезною кількістю опонентів", включаючи президента України Володимира Зеленського.

Раніше Віктор Орбан заявив, що Угорщина може почати оплачувати поставки російського газу в рублях.

МЗС України закликало Угорщину "перейти на правильну сторону історії" та припинити підігрувати агресивній політиці Росії.