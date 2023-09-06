Угорщина почала купувати газ в Азерйбайджану

Про це заявив очільник МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов, передає Інтерфакс-Азербайджан.

"Мій колега Петер Сіярто повідомив, що азербайджанський газ уже почав надходити до Угорщини. У наших планах – збільшення обсягу постачання", - сказав він.

Розпочати постачання Азербайджан планував у четвертому кварталі 2023 року. Повідомлялося, що Угорщина в 2023 році закупить 50 млн кубометрів для газосховищ. Між країнами є домовленість про збільшення обсягу постачання азербайджанського газу до Угорщини до 1 млрд кубометрів на рік.

За словами міністра, Азербайджан планує постачати до Угорщини і зелену електроенергію, яка транспортуватиметься дном Чорного моря.

Він додав, що азербайджанський газ отримують уже п'ять країн Євросоюзу: Італія, Греція, Болгарія, Румунія та Угорщина. Байрамов уточнив, що у 2021 році Азербайджан поставив до ЄС, 8 млрд кубометрів газу, торік – уже 11,4 млрд кубометрів, а 2023-го планується 12,5 млрд кубометрів.