Угорщина почала купувати газ в Азерйбайджану
Угорщина почала отримувати газ з Азербайджану - обсяги постачання планують збільшити
Про це заявив очільник МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов, передає Інтерфакс-Азербайджан.
"Мій колега Петер Сіярто повідомив, що азербайджанський газ уже почав надходити до Угорщини. У наших планах – збільшення обсягу постачання", - сказав він.
Розпочати постачання Азербайджан планував у четвертому кварталі 2023 року. Повідомлялося, що Угорщина в 2023 році закупить 50 млн кубометрів для газосховищ. Між країнами є домовленість про збільшення обсягу постачання азербайджанського газу до Угорщини до 1 млрд кубометрів на рік.
За словами міністра, Азербайджан планує постачати до Угорщини і зелену електроенергію, яка транспортуватиметься дном Чорного моря.
Він додав, що азербайджанський газ отримують уже п'ять країн Євросоюзу: Італія, Греція, Болгарія, Румунія та Угорщина. Байрамов уточнив, що у 2021 році Азербайджан поставив до ЄС, 8 млрд кубометрів газу, торік – уже 11,4 млрд кубометрів, а 2023-го планується 12,5 млрд кубометрів.
- 8 серпня стало відомо, що попри ризики, спричинені повномасштабною війною, європейські газові трейдери почали зберігати природний газ в Україні, щоби скористатися нижчими цінами та наявними потужностями.
- Згодом повідомлялось, що Європейський Союз упродовж року після початку повномасштабного вторгнення зміг скоротити постачання російського газу трубопроводами з 50% до 8%.
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