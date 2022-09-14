Про це повідомляє DPA.

Рішення про продовження санкцій ще на шість місяців мають опублікувати в Офіційному журналі ЄС. Обмежувальні заходи продовжені щодо понад 1200 фізичних і юридичних осіб через підтримку війни РФ в Україні. Санкції передбачають замороження активів і заборону в’їзду до Європейського Союзу.

"Минулого тижня, Угорщина насправді хотіла скасування каральних заходів проти трьох російських олігархів. Правий уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана нещодавно заблокував кілька санкцій проти Росії або примусових змін", - йдеться в повідомленні.

Якби Угорщина не підтримала продовження санкцій проти РФ, то вони б припинили дію у четвер.