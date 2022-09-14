Угорщина погодилася продовжувати дії санкцій ЄС проти Росії
Попри заяви ЗМІ з посиланням на угорську сторону, про відмову підтримувати подовження санкцій проти РФ, Будапешт вирішив не блокувати продовження обмежень
Про це повідомляє DPA.
Рішення про продовження санкцій ще на шість місяців мають опублікувати в Офіційному журналі ЄС. Обмежувальні заходи продовжені щодо понад 1200 фізичних і юридичних осіб через підтримку війни РФ в Україні. Санкції передбачають замороження активів і заборону в’їзду до Європейського Союзу.
"Минулого тижня, Угорщина насправді хотіла скасування каральних заходів проти трьох російських олігархів. Правий уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана нещодавно заблокував кілька санкцій проти Росії або примусових змін", - йдеться в повідомленні.
Якби Угорщина не підтримала продовження санкцій проти РФ, то вони б припинили дію у четвер.
- Угорщина домовилася з РФ про додаткові постачання газу з 1 вересня.
- 6 вересня Угорщина пригрозила заблокувати продовження деяких санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо трьох олігархів з РФ не виключать із переліку санкцій.
- Президентка Угорщини Каталін Новак 7 вересня заявила, що метою країни є зменшення залежності від енергоносіїв із Росії.
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