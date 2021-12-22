Угорщина постачатиме газ в Україну з січня 2022 року

Про це у Facebook повідомив гендиректора Оператора ГТС Сергія Макогона.

Він зазначив, що вперше з 2014 року Україна збільшує свої гарантовані потужності для імпорту газу з Європи.

"Оператор ГТС України і оператор ГТС Угорщини FGSZ уклали угоду про взаємодію щодо введення з 1 січня 2022 гарантованих потужностей для транспортування природного газу в напрямку Угорщина-Україна", - повідомив Макогон.

За його словами, це створить можливості для доступу українських трейдерів до LNG-терміналу на острові Крк (Хорватія) і, відповідно, для диверсифікації джерел поставок газу.

"Угода дозволить фізично транспортувати щодоби до 8 млн кубометрів газу з Угорщини до України. Це, наприклад, як денний обсяг споживання газу по Києву, який є найбільшим споживачем газу", - зауважив він.

Так, разом з добовими потужностями зі Словаччини (27 млн кубометрів) загальний обсяг гарантованої потужності для імпорту газу в Україну збільшиться до 8 млн кубометрів на добу.

Наразі угода укладена на три тестові місяці, щоб узгодити і налаштувати всі технічні та операційні процеси. Угоду буде продовжено з квітня 2022 року, і надалі збільшуватимуться гарантовані потужності за цим напрямком.

"Вже з 31 грудня можна буде забронювати потужності для імпорту газу з Угорщини через платформу RBP на щодобових аукціонах. Перший місячний аукціон відбудеться 17 січня", - сказав Макогон.