Угорщина продовжила надзвичайний стан через війну РФ проти України
У середу, 3 травня, угорський парламент проголосував за продовження надзвичайного стану в країні до 25 листопада внаслідок війни Росії проти України
Про це інформує Daily News Hungary.
Пропозицію продовжити надзвичайний стан в країні до 25 листопада підтримали 132 депутати, проти - 58 голосів.
Відповідно до запропонованого міністром юстиції законопроєкту продовження необхідне "для подолання гуманітарної катастрофи, спричиненої війною в Україні та подолання економічних наслідків".
Законопроєкт був розроблений для забезпечення усіх засобів допомоги та розміщення біженців, захист від негативного економічного впливу, а також допомоги якнайшвидше позбутися наслідків війни, додали в преамбулі.
- Лідер фракції провладної угорської партії "Фідес" Мате Кошич вважає, що через посилення військової допомоги Україні, світ наближається до ядерної війни.
- Раніше ми писали, що прем'єр країни Віктор Орбан пропонував продовжити надзвичайний стан в Угорщині на 6 місяців через війну Росії з Україною, законопроєкт ще має прийняти парламент.
- 28 квітня Папа Римський Франциск прибув до Угорщини з триденним візитом, заплановано його зустріч з президентом Віктором Орбаном.
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