Угорщина продовжила надзвичайний стан через війну РФ проти України

Про це інформує Daily News Hungary.

Пропозицію продовжити надзвичайний стан в країні до 25 листопада підтримали 132 депутати, проти - 58 голосів.

Відповідно до запропонованого міністром юстиції законопроєкту продовження необхідне "для подолання гуманітарної катастрофи, спричиненої війною в Україні та подолання економічних наслідків".

Законопроєкт був розроблений для забезпечення усіх засобів допомоги та розміщення біженців, захист від негативного економічного впливу, а також допомоги якнайшвидше позбутися наслідків війни, додали в преамбулі.