Угорщина відновила роботу двох пунктів пропуску на Закарпатті
Угорщина відновила роботу пунктів пропуску "Барабаш" і "Лонья" на Закарпатті
Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.
Згідно з повідомленням, вранці 7 липня угорська сторона відновила пропуск осіб та транспортних засобів через пункти пропуску "Лонья" та "Барабаш".
Зазначається, що пропуск в пункті "Косино - Барабаш" здійснюється з 8:00 до 20:00 за київським часом, а в пункті пропуску "Дзвінкове - Лонья" - з 8:00 до 19:00 за київським часом.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.14
Купівля 27.14Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 32.05Продаж 32.43
- Актуальне
- Важливе