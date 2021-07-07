Угорщина відновила роботу двох пунктів пропуску на Закарпатті

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.



Згідно з повідомленням, вранці 7 липня угорська сторона відновила пропуск осіб та транспортних засобів через пункти пропуску "Лонья" та "Барабаш".



Зазначається, що пропуск в пункті "Косино - Барабаш" здійснюється з 8:00 до 20:00 за київським часом, а в пункті пропуску "Дзвінкове - Лонья" - з 8:00 до 19:00 за київським часом.

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