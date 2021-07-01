Угорщина закриє два пункти пропуску на кордоні з Україною до кінця липня
Угорщина з 2 по 30 липня закрила пункти пропуску "Барабаш" ("Косино") та "Лонья" ("Дзвінкове") на кордоні з Україною
Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).
Згідно з повідомленням, з 2 по 30 липня 2021 року угорська сторона перестане пропускати на свою територію осіб та транспортні засоби через пункти пропуску "Барабаш" ("Косино" з українського боку) та "Лонья" ("Дзвінкове").
У пресслужбі додали, що всі пункти пропуску на кордоні з Угорщиною з українського боку працюють.
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