Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на заяву депутата держдуми Андрія Картаполова.

За словами чиновника, так звана електронна повістка, яку громадянин отримує у застосунку "Держпослуги", та паперовий документ матимуть однакову юридичну силу.

"Якщо людина не отримує повістку або вдає, що не отримує, вона буде зобов'язана під час наступного призову протягом двох тижнів добровільно з'явитися до військкомату. Якщо цього не зробить, то йому надходить лист про те, що вводиться обмеження на виїзд і попередження, що будуть запроваджені й інші заходи", - заявив Картаполов.

Зокрема, росіяни, які не з'являться до військкомату, не зможуть вільно виїхати за кордон, керувати автомобілем, продавати або купляти нерухомість. Також ухилянтам не видаватимуть кредитів і не дозволятимуть вести бізнес.