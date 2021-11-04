"Ухвалювали" рішення від імені судді: у Луганській області на махінаціях викрили зловмисників

Про це повідомляють у ДБР.



Співробітники ДБР Краматорська викрили суддю та працівників Лисичанського міського суду на махінаціях із судовими рішеннями.



"За попередньою інформацією, під час відсутності на робочому місці однієї судді від її імені ухвалювали судові рішення. Ці "ухвали" потім офіційно вносили до автоматизованої системи документообігу", - зазначають у ДБР.



Крім того, суддя, яка була відсутня на робочому місці, отримуала заробітну плату.



Працівники ДБР провели обшуки в Лисичанському міському суді й вилучили табель обліку робочого часу, судові справи, мобільні телефони, комп'ютери, які відправлять на експертизу.



Розпочато кримінальне провадження за статтями ч. 2 ст. 376-1 КК України (незаконне втручання в роботу автоматизованих систем в органах та установах системи правосуддя, вчинені за попередньою змовою групою осіб); ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб); ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення).



Винним загрожує позбавлення волі на вісім років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років.





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