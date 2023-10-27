Uklon готується запустити в Україні сервіс доставки їжі: почне з фастфуду
Служба таксі Uklon готується до запуску в листопаді сервісу доставки їжі та нині веде перемовини щодо партнерства з популярною мережею ресторанів швидкоїжі KFC
Про це пише Forbes.
На ринку вже є іспанський Glovo та естонський Bolt Food. Їм, а також сервісу доставки продуктів із "Сільпо" намагатиметься скласти конкуренцію Uklon.
"Проєкт перебуває на стадії розробки", - коротко відповіли журналістам у пресслужбі Uklon.
Утім видання дізналося, що на початку осені компанія відібрала 9 кур'єрів-тестувальників, перед якими поставили завдання перевірити, як у файлі застосунку налаштовані відображення замовлень, оплата, чайові, геолокації та статус замовлення.
"Сам додаток за функціоналом схожий на Glovo, за дизайном – на Bolt Food", – розповів журналістам один із тестувальників.
Запуск сервісу заплановано на листопад, але точної дати немає. Відомо, що проєкт стартуватиме з Києва.
Після запуску Uklon планує найняти приблизно 200 кур'єрів, сказав на правах анонімності один із тестувальників.
"KFC в Україні веде перемовини з Uklon, щодо майбутнього партнерства, — прокоментувала пресслужба на запит Forbes. — Розглядаємо Uklon як нового можливого агрегатора. Компанія проходить акредитацію у Yum! Brands (материнська компанія KFC, — ред)".
- Сервіс доставки їжі Uber Eats запрацював у Києві 6 лютого 2019 року. Згодом мережа доставки поширилась іще на 5 українських міст. Однак у червні 2020 року сервіс пішов з України. Таке рішення компанія ухвалила на основі вивчення показників на ринку доставки.
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