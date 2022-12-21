Україна активно готується до наступних двох-трьох місяців, вони можуть стати вирішальними, - Данілов
За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, наступні декілька місяців можуть бути вирішальними: росіяни продовжуватимуть іти, бо поставили все на кон
Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю Голосу Америки.
Данілов сказав, що на сьогодні в Росії не існує спроможностей перемогти Україну у відкритому бою: "Вони зараз загнані у глухий кут. І щур, який загнаний у глухий кут, є найбільш небезпечним".
Він зазначив, що Україна готується до вірогідних подій упродовж наступних двох-трьох місяців:
"І ми готуємося дуже активно до найближчих місяця-двох-трьох, які можуть бути вирішальними у цьому моменті. Тому що зараз Російська Федерація з урахуванням того, що вона не хоче сприймати позицію всієї світової спільноти і розуміти, що їй треба уже зараз відійти для того, щоб якомога менше було наслідків безпосередньо для своєї країни, вони будуть продовжувати йти, бо вони поставили все на кон", - наголосив секретар РНБО.
Олексій Данілов підкреслив, що триває підготовка, проте Україні конче необхідна допомога партнерів. І ті обсяги підтримки, які ми отримуємо зараз, суттєво різняться від весінніх.
"І сьогодні ми, розуміючи ці виклики, максимально готуємося, але розуміємо також, що нам конче необхідна допомога наших партнерів. І я хочу сказати, що та допомога, яка була у березні, квітні і травні – це зовсім інша допомога, ніж ми на сьогоднішній день отримуємо", - додав представник Ради національної безпеки і оборони.
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