Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю Голосу Америки.

Данілов сказав, що на сьогодні в Росії не існує спроможностей перемогти Україну у відкритому бою: "Вони зараз загнані у глухий кут. І щур, який загнаний у глухий кут, є найбільш небезпечним".

Він зазначив, що Україна готується до вірогідних подій упродовж наступних двох-трьох місяців:

"І ми готуємося дуже активно до найближчих місяця-двох-трьох, які можуть бути вирішальними у цьому моменті. Тому що зараз Російська Федерація з урахуванням того, що вона не хоче сприймати позицію всієї світової спільноти і розуміти, що їй треба уже зараз відійти для того, щоб якомога менше було наслідків безпосередньо для своєї країни, вони будуть продовжувати йти, бо вони поставили все на кон", - наголосив секретар РНБО.

Олексій Данілов підкреслив, що триває підготовка, проте Україні конче необхідна допомога партнерів. І ті обсяги підтримки, які ми отримуємо зараз, суттєво різняться від весінніх.

"І сьогодні ми, розуміючи ці виклики, максимально готуємося, але розуміємо також, що нам конче необхідна допомога наших партнерів. І я хочу сказати, що та допомога, яка була у березні, квітні і травні – це зовсім інша допомога, ніж ми на сьогоднішній день отримуємо", - додав представник Ради національної безпеки і оборони.

Нагадаємо, Захід обговорює надання Україні озброєння для "ударів на випередження" та створення"вирішальної переваги" над РФ.

16 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прямо не підтвердив згоду Вашингтона передати Україні ЗРК Patriot, проте порадив дочекатись офіційного повідомлення Білого дому, заявивши, що "все неможливе можливе".

У наступному пакеті воєнної допомоги від США Україна отримає системи ППО Patriot. Білий дім підтвердив, що Байден має оголосити про нову допомогу 21 грудня.