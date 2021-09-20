Україна буде окремо вивчати кожен випадок участі у виборах до Держдуми РФ жителів ОРДЛО і Криму, - Арестович

Про це він заявив у коментарі телеканалу "Дом" .

"Форма і терміни цієї відповідальності зараз організовуються американською дипломатією та українським військово-політичним керівництвом. Думаю, що в промові Президента на Генасамблеї ООН (20 вересня глава держави Володимир Зеленський вилітає до Нью-Йорка – ред.) буде дана політична оцінка цьому залученню. І що стосується заходів на рівні Української держави, то, як відомо, Рада національної безпеки та оборони 17 вересня ввела санкції проти тих людей, які організовують і проводять такі "вибори", - сказав Арестович.

Він зауважив, що стосується рядових жителів окупованих територій, то відповідальність за участь у виборах до Держдуми буде залежати від рівня залучення до них.

"Тут не треба всіх одним миром мазати. Тут треба дивитися в кожній окремій ситуації. Є люди, які змушені це зробити, щоб не залишитися без роботи. Ті ж самі бюджетники, яких ставлять на окупованих територіях в дуже жорстке становище: не "голосуєш" - ти без роботи. А можливо, тебе ще будуть переслідувати. Є люди, які добровільно взяли й пішли", - наголосив речник.

Він зазначив, що рішення будуть ухвалюватися після повернення Криму і частини Донбасу до України.

"Ми відокремимо зерна від полови. Розбиратимемося в кожному випадку окремо", - сказав Арестович.