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Україна буде окремо вивчати кожен випадок участі у виборах до Держдуми РФ жителів ОРДЛО і Криму, - Арестович

20 вересня, 2021 понедiлок
08:52
війна з Росією Олексій Арестович

Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що Україна буде окремо вивчати кожен випадок залучення у виборах до Держдуми РФ мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) і окупованого Криму

Про це він заявив у коментарі телеканалу "Дом" .

"Форма і терміни цієї відповідальності зараз організовуються американською дипломатією та українським військово-політичним керівництвом. Думаю, що в промові Президента на Генасамблеї ООН (20 вересня глава держави Володимир Зеленський вилітає до Нью-Йорка – ред.) буде дана політична оцінка цьому залученню. І що стосується заходів на рівні Української держави, то, як відомо, Рада національної безпеки та оборони 17 вересня ввела санкції проти тих людей, які організовують і проводять такі "вибори", - сказав Арестович.

Він зауважив, що стосується рядових жителів окупованих територій, то відповідальність за участь у виборах до Держдуми буде залежати від рівня залучення до них.

"Тут не треба всіх одним миром мазати. Тут треба дивитися в кожній окремій ситуації. Є люди, які змушені це зробити, щоб не залишитися без роботи. Ті ж самі бюджетники, яких ставлять на окупованих територіях в дуже жорстке становище: не "голосуєш" - ти без роботи. А можливо, тебе ще будуть переслідувати. Є люди, які добровільно взяли й пішли", - наголосив речник.

Він зазначив, що рішення будуть ухвалюватися після повернення Криму і частини Донбасу до України.

"Ми відокремимо зерна від полови. Розбиратимемося в кожному випадку окремо", - сказав Арестович.

Він сказав, що вивченням цих ситуацій будуть займатися спецслужби, правоохоронці та інші українські органи влади.

"Я повністю впевнений, що прості люди не постраждають. Постраждають передусім ті, хто ухвалювали відповідні рішення і виступали пособниками окупантів. Тобто брали активну та свідому участь в організації антиукраїнської діяльності, порушенні українського та міжнародного законодавств. І сприяли діяльності окупанта", - наголосив Арестович.

  • Нагадаємо, 17-19 вересня 2021 року в РФ відбувалося триденне голосування на "виборах" до Держдуми.

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