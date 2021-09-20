Україна буде окремо вивчати кожен випадок участі у виборах до Держдуми РФ жителів ОРДЛО і Криму, - Арестович
Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що Україна буде окремо вивчати кожен випадок залучення у виборах до Держдуми РФ мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) і окупованого Криму
Про це він заявив у коментарі телеканалу "Дом" .
"Форма і терміни цієї відповідальності зараз організовуються американською дипломатією та українським військово-політичним керівництвом. Думаю, що в промові Президента на Генасамблеї ООН (20 вересня глава держави Володимир Зеленський вилітає до Нью-Йорка – ред.) буде дана політична оцінка цьому залученню. І що стосується заходів на рівні Української держави, то, як відомо, Рада національної безпеки та оборони 17 вересня ввела санкції проти тих людей, які організовують і проводять такі "вибори", - сказав Арестович.
"Тут не треба всіх одним миром мазати. Тут треба дивитися в кожній окремій ситуації. Є люди, які змушені це зробити, щоб не залишитися без роботи. Ті ж самі бюджетники, яких ставлять на окупованих територіях в дуже жорстке становище: не "голосуєш" - ти без роботи. А можливо, тебе ще будуть переслідувати. Є люди, які добровільно взяли й пішли", - наголосив речник.
Він зазначив, що рішення будуть ухвалюватися після повернення Криму і частини Донбасу до України.
"Ми відокремимо зерна від полови. Розбиратимемося в кожному випадку окремо", - сказав Арестович.
"Я повністю впевнений, що прості люди не постраждають. Постраждають передусім ті, хто ухвалювали відповідні рішення і виступали пособниками окупантів. Тобто брали активну та свідому участь в організації антиукраїнської діяльності, порушенні українського та міжнародного законодавств. І сприяли діяльності окупанта", - наголосив Арестович.
- Нагадаємо, 17-19 вересня 2021 року в РФ відбувалося триденне голосування на "виборах" до Держдуми.
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