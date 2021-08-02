Україна буде змушена запроваджувати обмеження для невакцинованих громадян, - Радуцький
Україна буде змушена запроваджувати обмеження для невакцинованих від COVID-19 громадян, проте про обов'язкову вакцинацію мова не йде
Про це у Facebook написав голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
"Україна згодом також буде вимушена запроваджувати обмеження для невакцинованих громадян. МОЗ вже анонсував, що у випадку погіршення епідеміологічної ситуації працювати будуть лише школи, де вакциновано не менше 80% вчителів (на даний час щеплена лише половина педагогів від загальної кількості)", - написав Радуцький.
Він додав, що аналогічні обмеження логічно запровадити для транспортників, підприємств громадського харчування та комерційних або комунальних структур, співробітники яких безпосередньо контактують з населенням.
Водночас, він зазначив, що про обов'язкову вакцинацію в Україні мова не йде.
"Але цілком справедливо вимагати, щоб роботу, яка передбачає контакт з великою кількістю людей, виконували невакциновані співробітники", - пояснив Радуцький.
Нардеп додав, що ще місяць тому в Україні був дефіцит препаратів для щеплення. Але на позаминулому тижні надійшло більше 2 млн вакцин, а на минулому - ще 2,5 млн. Вакцинація наразі відкрита для всіх охочих.
"Тому кожен вирішує сам - дозвілля і повноцінна робота або вимушені обмеження на час чергової хвилі карантину", - підкреслив Радуцький.
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