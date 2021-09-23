Україна, Чехія, Словаччина і Німеччина співпрацюватимуть для створення Європейського водневого коридору

Про це повідомила пресслужба Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ).



Згідно з повідомленням, ініціатива "Центральноєвропейський водневий коридор" спрямована на створення водневої "магістралі" у Центральній Європі для транспортування водню з перспективних районів постачання зеленого водню в Україні, яка має гарні умови для його виробництва. Водневий коридор також дозволить транспортувати водень з виробничих підприємств до споживачів водню в Чеській Республіці та Словаччині.



В ініціативі беруть участь компанія-оператор ГТС Словаччини Eurostream, ОГТСУ, компанія-оператор ГТС Чехії Net4Gas та провідна компанія-оператор ГТС Німеччини OGE.



За словами заступника генерального директора з розвитку та трансформації ОГТСУ Павла Станчака, природний газ залишається ключовим джерелом енергії і важливим чинником програми з декарбонізації у найближчі два десятиліття. Водень, ймовірно, відіграватиме значну рольл до 2050 року, коли європейська економіка, як очікується, досягне вуглецевої нейтральності.



"Саме тому ми маємо почати дослідження цих можливостей вже сьогодні. Водень - це перспективна технологія, яка знаходиться на ранній стадії впровадження у масштабах всієї економіки. Партнерство з сусідніми операторами ГТС створить синергетичний ефект для розвитку зеленого водню", - цитує пресслужба слова Станчака.



Зазначається, що Словаччина та Чеська Республіка експлуатують великий газопровідний коридор, що з'єднує Україну з зонами попиту на водень в Європі. Газотранспортні системи цих країн можуть бути перепрофільні для транспортування водню.



Крім того, очікується, що Німеччина стане ключовим регіоном попиту на водень в Європі, який імпортуватиме значні обсяги для забезпечення потреб.



У пресслужбі зауважили, що Центрально-Європейський водневий коридор може бути створений частково за рахунок перепрофілювання існуючої газової інфраструктури у поєднанні з цільовими інвестиціями в нові спеціалізовані водневі трубопроводи та компресорні станції. Це дозволить забезпечити транспортування водню на великі відстані за доступною ціною.



Так, організатори проєкту вже вивчають можливості технічної реалізації створення Центрально-Європейського водневого коридору для транспортування чистого водню до 120 ГВт-год на день.



Як зазначив, керуючий директор Net4Gas Андреас Рау, незважаючи на складність таких науково-технічних досліджень, сильне міжнародне партнерство у цій сфері може принести перші результати у межах питань щодо перевірки можливості здійснення, потужностей і вартості транспортування вже наступного року.



Генеральний директор OGE Йорг Бергман у свою чергу зазначив, що створення Ценрально-Європейського водневого коридору є важливим кроком для майбутнього європейського ринку водню і пропонує можливості доставки значних його обсягів вже до промислових центрів попиту вже до 2030 року.

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