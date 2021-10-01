Україна до 2024 року має облаштувати держкордон з РФ та Білоруссю, - Монастирський
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив про необхідність протягом 2022-2023 років облаштувати держкордон із Росією та Білоруссю
Про це повідомила пресслужба МВС
Монастирський заявив, що система здатна протидіяти спробам вторгнення, диверсійного проникнення, нелегальній міграції та контрабанді.
"Держава докладе всі зусилля та фінанси, щоб облаштувати нарешті ділянки кордону з Росією та Білоруссю. Наступного року має бути "велике будівництво кордонів". Це й інженерні споруди, виконані спеціалістами, й загалом новий інтелектуальний кордон", - зазначив Монастирський.
За його словами, для повного облаштування кордонів необхідно 17 млрд грн.
"Сьогодні я побачив зовсім інший рівень облаштування кордону. Це інтелектуальний кордон, який потребує мінімального втручання людини. І навіть з Києва можна відслідкувати порушення рубежів держави. Ділянка з протяжністю понад 100 кілометрів вже облаштована. Але ми маємо ще тисячі кілометрів", - сказав Монастирський.
Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко зазначив, що роботи тривають.
"У цьому році ми плануємо прийняти в експлуатацію половину вже остаточно завершеної ділянки Харківського прикордонного загону. На наступний рік заплановано проведення інженерних робіт на ділянках Сумського та Луганського загонів, щоб повністю захистити кордон з Росією", - сказав він.
Протяжність кордону з РФ на суші 1974 км, із них 409 км Україна не контролює.
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