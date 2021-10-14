Україна до кінця року може отримати ще два транші від МВФ, - радник Зеленського
Міжнародний валютний фонд до кінця року може перерахувати Україні два транші. Це буде можливо, якщо сторони домовляться продовжити нинішню програму stand-by
Про це в ефірі одного з телеканалів заявив радник президента Олег Устенко, повідомляє РБК-Україна.
"Ми чекаємо, що транш, який повинен прийти, буде в межах близько 750 млн доларів. Те, що теж обговорюється, - це можливість продовження цієї програми stand-by, в який ми зараз знаходимося, на півроку. І якщо так, то ми можемо розраховувати на те, що до кінця року Україна зможе отримати ще додатковий транш від МВФ", - зазначив Устенко.
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