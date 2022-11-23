Про це мовиться на сайті Міністерства освіти й науки України.

Українська система освіти може отримати грантове фінансування у розмірі $43 млн після вступу країни 22 листопада до Глобального партнерства в галузі освіти (GPE).

"Близько 20 років Глобальне партнерство в галузі освіти створює належні умови для забезпечення доступу до освіти мільйонів дітей. З початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України GPE запропонував підтримку. І завдяки нашим партнерам українські діти та вчителі незабаром зможуть отримати важливу та необхідну допомогу. Крім того, партнерство з GPE – це також довгострокові результати, трансформаційні зміни та формування стійкої системи освіти. Ми вдячні за можливість бути частиною спільноти та готові до співпраці", - сказав Сергій Шкарлет.

Пресслужба повідомляє, що партнерство підтримує напрями діяльності, які визначив Уряд України: професійний розвиток учителів, психологічну підтримку учнів та освітян, забезпечення закладів освіти навчальними матеріалами й обладнанням, а також цифрову трансформацію освіти.

"GPE працює в тісній координації з гуманітарними партнерами та партнерами з розвитку, включно з приватним сектором, щоб мобілізувати фінансування для підтримки освітніх потреб в Україні", - інформує МОН.

Нагадаємо, 22 листопада Міністерство освіти й науки України повідомляло, що фахівці розглядають варіант проведення удосконаленого національного мультипредметного тесту (НМТ) замість ЗНО. Це обґрунтовується безпековою ситуацією в країні.

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