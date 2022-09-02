Про це повідомили під час пресконференції в Міністерстві цифрової трансформації України.

Голова Мінцифри Михайло Федоров та міністр з питань підприємництва та інформаційних технологій Естонії Крістіян Ярван розповіли про меморандум щодо експорту найкращих практик з цифрової держави.



"Естонія зробила великий внесок в цифровізацію України. Перша наша поїздка була саме в Естонію для переймання досвіду. Цей досвід був реалізований у конкретних продуктах. Естонія допомогла фінансово Україні у дизайні. Також допомагає під час війни, за що я хочу подякувати від всіх українців.

Я дуже радий, що у нас починається наступний етап нашої співпраці в напрямку побудови нашої держави. Сьогодні ми підписали меморандум, наступним кроком буде експорт найкращих практик в Естонію", - сказав Федоров.



Україна поділиться користувацьким досвідом та кодом Дії для створення застосунку цифрової держави в Естонії. Завдяки цьому вони зможуть створити так само мобільно орієнтований підхід до цифрового уряду, як в Україні.



Міністр Естонії Ярвана заявив, що Україна вже певною мірою випередила їхню країну в побудові цифрової держави. І тепер Естонія може почерпнути користувацький досвід щодо взаємодії користувачів з українським застосунком.

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