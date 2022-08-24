Стала доступною автоматична реєстрація ТОВ на порталі Дія

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Успішно завершили бета-тест. Тепер ви можете відкрити бізнес буквально за 2 секунди. Послугу реєстрації ТОВ (Товариство з обмеженою відповідальністю, - ред.) із держреєстратором ми запустили ще в жовтні 2020 року. І нею скористалися близько 13 тисяч українців. Зараз прибираємо держреєстратора з процесу, щоб зекономити ваш час. Завдяки автоматичним послугам вам не потрібно чекати на рішення чиновника чи відповідь держреєстратора. Скористатися послугою можна де завгодно", - зазначив міністр.

Мінцифри у своєму телеграмі пише, що "відтепер ніяких бюрократичних квестів, збору папірців та годин в чергах. Кілька кліків і ви ТОВ".

І подає рекомендації, як зареєструвати ТОВ на порталі Дія:

авторизуйтеся на порталі Дія та оберіть послугу (https://diia.gov.ua/services/reyestraciya-tov-na-pidstavi-modelnogo-statutu);

заповніть заяву на реєстрацію ТОВ, вкажіть необхідні дані;

підпишіть заяву електронним підписом;

після цього система автоматично сформує та надішле вашу заяву на реєстрацію ТОВ.

Все. ТОВ буде зареєстровано автоматично, якщо заява відповідає усім умовам.

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