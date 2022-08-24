Стала доступною автоматична реєстрація ТОВ на порталі Дія
Мінцифри запустило автоматичну реєстрацію ТОВ на порталі Дія просто в День Незалежності
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Успішно завершили бета-тест. Тепер ви можете відкрити бізнес буквально за 2 секунди. Послугу реєстрації ТОВ (Товариство з обмеженою відповідальністю, - ред.) із держреєстратором ми запустили ще в жовтні 2020 року. І нею скористалися близько 13 тисяч українців. Зараз прибираємо держреєстратора з процесу, щоб зекономити ваш час. Завдяки автоматичним послугам вам не потрібно чекати на рішення чиновника чи відповідь держреєстратора. Скористатися послугою можна де завгодно", - зазначив міністр.
Мінцифри у своєму телеграмі пише, що "відтепер ніяких бюрократичних квестів, збору папірців та годин в чергах. Кілька кліків і ви ТОВ".
І подає рекомендації, як зареєструвати ТОВ на порталі Дія:
- авторизуйтеся на порталі Дія та оберіть послугу (https://diia.gov.ua/services/reyestraciya-tov-na-pidstavi-modelnogo-statutu);
- заповніть заяву на реєстрацію ТОВ, вкажіть необхідні дані;
- підпишіть заяву електронним підписом;
- після цього система автоматично сформує та надішле вашу заяву на реєстрацію ТОВ.
Все. ТОВ буде зареєстровано автоматично, якщо заява відповідає усім умовам.
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