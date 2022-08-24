English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Технології Стала доступною автоматична реєстрація ТОВ на порталі Дія

Стала доступною автоматична реєстрація ТОВ на порталі Дія

24 серпня, 2022 середа
14:29
Технології Дія

Мінцифри запустило автоматичну реєстрацію ТОВ на порталі Дія просто в День Незалежності

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Успішно завершили бета-тест. Тепер ви можете відкрити бізнес буквально за 2 секунди. Послугу реєстрації ТОВ (Товариство з обмеженою відповідальністю, - ред.) із держреєстратором ми запустили ще в жовтні 2020 року. І нею скористалися близько 13 тисяч українців. Зараз прибираємо держреєстратора з процесу, щоб зекономити ваш час. Завдяки автоматичним послугам вам не потрібно чекати на рішення чиновника чи відповідь держреєстратора. Скористатися послугою можна де завгодно", - зазначив міністр.

Мінцифри у своєму телеграмі пише, що "відтепер ніяких бюрократичних квестів, збору папірців та годин в чергах. Кілька кліків і ви ТОВ".

І подає рекомендації, як зареєструвати ТОВ на порталі Дія:

  • авторизуйтеся на порталі Дія та оберіть послугу (https://diia.gov.ua/services/reyestraciya-tov-na-pidstavi-modelnogo-statutu);
  • заповніть заяву на реєстрацію ТОВ, вкажіть необхідні дані;
  • підпишіть заяву електронним підписом;
  • після цього система автоматично сформує та надішле вашу заяву на реєстрацію ТОВ.

Все. ТОВ буде зареєстровано автоматично, якщо заява відповідає усім умовам.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Дія
Читайте також:
Ліз Трасс
24 серпня, 2022 середа
Трасс заявила про готовність застосувати ядерну зброю
Азов Азовсталь
22 серпня, 2022 понедiлок
Бійці полку "Азов", звільнені з російського полону, дали пресконференцію
путлер шойгу
23 серпня, 2022 вiвторок
Путін втратив довіру до Шойгу і напряму проводить наради з військовими, - росЗМІ
Київ
+33°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.48
    Купівля 39.48
    Продаж 40.33
  • EUR
    Купівля 39.41
    Продаж 40.45
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
24 серпня
15:16
Ексклюзив
Авдіївка обстріл
Росіяни влаштували ракетний обстріл Словʼянська та Авдіївки в День Незалежності, - речниця Донецької ОВА Ігнатченко
15:10
Оновлено
Джо Байден
Байден оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні на майже $3 млрд
15:04
на фото: вилучена зброя
Переправляли на територію Києва: правоохоронці нейтралізували два канали нелегального збуту зброї
15:02
Тайсон Ф'юрі та Деонтей Вайлдер (на передньому плані)
Вайлдер назвав фаворита супербою Усик - Ф'юрі
14:58
РФ запускала ракети
У Чорному морі маневрують 10 ворожих суден, із них 5 - носії ракет "Калібр", - ОК "Південь"
14:56
Євроcoюз ЄС
Лідери ключових інституцій ЄС привітали українців з Днем Незалежності
14:55
Українські захисники знищили на Донецькому напрямку близько 30 окупантів і підбили ворожий танк
Українські захисники знищили на Донецькому напрямку близько 30 окупантів і підбили ворожий танк
14:47
Ексклюзив
білорусь солдати лукашенко
Наступ з території Білорусі на сьогодні неможливий, - радник міністра МВС Денисенко
14:35
Україна
Українські зірки привітали слухачів новими композиціями до Дня Незалежності
14:33
Олексій Резніков
Washington Post оприлюднив зміст ультиматуму, який Шойгу передав Резнікову невдовзі після вторгнення
14:32
Михайло Подоляк
"Ця клоунада просякнута кров'ю, зафіксована й матиме конкретні наслідки": Подоляк про привітання Лукашенка
14:29
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Після Помаранчевої революції стало очевидно, що кремль не вгамується, - дипломат Безсмертний
14:11
На фото людина, що працює за комп'ютером
Українські хакери зламали сайт компанії Right Line, яка співпрацювала з російськими банками
14:06
Ексклюзив
Авдіївка обстріл
Головним напрямком тиску на Донбасі є Авдіївський, - офіцер ЗСУ Трегубов
14:04
окупанти
Армія РФ деградувала, перспективи похмурі: у Британії підбили підсумки піврічної війни в Україні
14:00
на фото: фільм "Білий ворон"
Перший воєнний фільм з моменту повномасштабного вторгнення: у День Незалежності в прокат виходить стрічка "Снайпер. Білий ворон"
13:55
Оновлено
Ракета
Росія вдарила ракетами по військовій інфраструктурі Миргорода, триває пожежа
13:54
"Шахтар" - "Шериф"
Стало відомо, до якого кошика потрапив "Шахтар" під час жеребкування Ліги чемпіонів
13:51
США та Україна
Понад половина американців вважає, що США мають підтримувати Україну, поки не припиниться війна, - опитування
13:42
Brickmania Toys до Дня Незалежності показала українських героїв у стилі LEGO
Brickmania Toys до Дня Незалежності показала українських героїв у стилі LEGO
13:41
в будівлю обласної адміністрації в Орлі кинули "коктейлі Молотова"
У Росії серед дня невідомий кинув два "коктейлі Молотова" в приміщення Орловської адміністрації
13:31
Єнс Столтенберг
Зацитував Тараса Шевченка: генсек НАТО привітав Україну з Днем Незалежності
13:17
Ексклюзив
F-16
Змінити перебіг війни може тільки натовська авіація, - військовий експерт Черник
13:15
"Ми будемо з Україною до перемоги": президент Литви привітав Україну з Днем Незалежності
13:12
білоруські військові
В українській розвідці оцінили ризик наступу з Білорусі
13:10
ЄСПЛ
ЄСПЛ зобов’язав Росію забезпечити права полонених оборонців Маріуполя
13:02
Інфографіка
доллар, валюта
Курс валют на 24 серпня: скільки коштують долар та євро на чорному ринку
13:00
Ексклюзив
Сергій Фурса
Для того, щоб Європі нормально пройти зиму, треба скоротити споживання енергії на 10%, - інвестбанкір Фурса
12:52
Оркестр шотландської гвардії
"Данина поваги українському народу": оркестр шотландської гвардії привітав Україну з Днем Незалежності піснею "Стефанія"
12:47
Папа Римський Франциск
Папа Римський заявив, що російська пропагандистка Дарья Дугіна є однією з "невинних, убитих через війну"
12:41
на фото: логотип Warrior Games
Українські нацгвардійці здобули три "золота" на міжнародних змаганнях Warrior Games-2022
12:40
У Донецьку горить торговий центр, площа пожежі - понад 5 тис. кв. м
12:24
Ексклюзив
Олександр Зінченко
До 2032 року ми не побачимо РФ в чинних кордонах, - історик Зінченко
12:23
на фото: Меллінда Сіммонс
"Захоплююся стійкістю і сміливістю українців": посол Британії Сіммонс привітала українців із Днем Незалежності
12:16
Очільник МЗС Португалії Жуан Кравіньйо
Очільник МЗС Португалії Жуан Кравіньйо прибув з візитом у Київ
12:11
"Хай живе незалежна Україна": Дуда привітав українців зі святом
12:11
На Миколаївщині минулої доби внаслідок обстрілів армії РФ постраждало 7 людей, із них 2 дитини
12:05
Оновлено
Окупанти обстріляли Харківщину, поранено мирних жителів
Окупанти обстріляли Харківщину, поранено мирних жителів
12:01
Українська ППО
Над Черкащиною українська ППО збила російську ракету
11:59
Василь Ломаченко
Ломаченко перевіз родину до США
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV