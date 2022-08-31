Про це повідомили під час пресконференції в Міністерстві цифрової трансформації України.

"Повномасштабна війна не змінила наших планів щодо цифровізації. Ми продовжуємо створювати найзручнішу державу, спілкування із якою мінімальне, а користь – максимальна. Масштабуємо Дію та впроваджуємо документи і послуги, які відповідають найчастішим запитам українців. Певен, що велике оновлення Дії зробить життя українців ще простішим", – заявив віцепрем'єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У Дії відтепер доступні сервіси:

Пенсійне посвідчення;

Посвідка на тимчасове або постійне проживання;

Англомовні версії закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта на авто;

Шеринг авто - повернули у застосунок. Це можливість надати технічний паспорт автомобіля іншій людині;

Сплата штрафів від патрульної поліції - також знову буде дійсна.

У застосунку вперше стали доступними англомовні версії закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта на авто.

"Права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді. Щоб у застосунку документи відображалися англійською, необхідно перемкнути мову", - йдеться в повідомленні.

Пенсійне автоматично підтягуватиметься у Дію, потрібно лише мати індивідуальний податковий номер і мати посвідчення видане після 2014 року. Для тих у кого документ книжечкою - його його необхідно замінити в пенсійному фонді.

"На сьогодні пенсійне посвідчення відображатиметься у тих, хто вже вийшов на пенсію. Для жінок – це від 55 років, а для чоловіків – від 60 років. Документ автоматично підтягуватиметься. Ми також зробили спеціальні пенсійні документи – вони стануть у пригоді для тих, хто отримав статус пенсіонера за інвалідністю, або через втрату годувальника, і так далі. Щоб отримати документ, потрібно буде надіслати спеціальний запит", – заявив Федоров.

Посвідка на тимчасове або постійне проживання актуальна для іноземців. Загалом цією послугою в Україні користуються близько 200 тис. людей. Документи мають бути зразку після квітня 2018 року.

"Іноземці з посвідками на проживання будуть мати можливість згенерувати Дія – підпис, що відкриє для них можливість користуватися цифровими послугами України", - сказав Михайло Федоров

У Дію повернули послугу шерингу авто, яку призупинили через повномасштабну війну. Тепер користувачі можуть поділитися власним чи отримати техпаспорт іншої людини в декілька кліків.

Також повернули у застосунок можливість сплатити штрафи від патрульної поліції. Згодом відновлять сплату штрафів за фото та відеофіксацією.

У Мінцифрі радять оновити застосунок для відображення усіх нововведень.

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