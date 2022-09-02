Україна довела, що її слово має вагу, і ми примусимо Росію до миру, якщо партнери теж дотримаються обіцянок, - Зеленський на форумі "Амброзетті"

Про це заявив Президент Зеленський під час міжнародного економічного форуму "Амброзетті".

"Зараз війна. Звичайно, російські ракети б’ють по нашій землі. Щодня ми втрачаємо людей. Нагадаю вам лише одну страшну цифру – 379. Стільки українських дітей убиті російськими ударами. Ще понад 735 діточок поранені. Всі разом у Європі та у вільному світі ми маємо силу, щоб закінчити цю війну. А отже, з часом можемо перейти до значно змістовніших економічних відносин", – наголосив очільник країни.

Президент наголосив, що Україна нині один із найбільших у світі виробників агрокультур. У майбутньому наша країна може побудувати і один з найбільших кластерів агроперероблювання, посилити продовольчу безпеку шляхом виробництва доступних продуктів харчування для всього світу.

"Також Україна – ідеальна локація для розміщення будь-яких переробних підприємств. Від деревообробки до всіх видів машинобудування. У нас велика кількість фактично всіх ресурсів і копалин – від газу до літію; кваліфіковані люди, швидка логістика на європейський ринок, хороший доступ до нього. Ми цього хочемо, ми прагнемо", – заявив Зеленський.

Президент України підкреслив, що проєкт відбудови після бойових дій в нашій країні є амбітним.

"Україна – це абсолютно новий сектор оборони й безпеки, чия потужність відповідатиме тому, що ми пережили в цій війні, і який зробить фундаментальний внесок у безпеку Європи в наступні десятиліття.

Звичайно, після того, як ми примусимо Росію до звільнення нашої землі й до миру. А це можливо за умови, що всі наші партнери дотримуватимуть свого слова. Так само як робить це Україна", – додав Зеленський.

Крім того, президент України Володимир Зеленський на міжнародному економічному форумі "Амброзетті" закликав країни ЄС розривати відносини з Росією через радіаційний шантаж.