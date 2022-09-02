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Головна війна з Росією "Не чекайте катастроф, щоб ухвалювати рішення": Зеленський на форумі "Амброзетті" закликав країни розривати відносини з РФ через її радіаційний шантаж

"Не чекайте катастроф, щоб ухвалювати рішення": Зеленський на форумі "Амброзетті" закликав країни розривати відносини з РФ через її радіаційний шантаж

2 вересня, 2022 п'ятниця
13:34
війна з Росією Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на міжнародному економічному форумі "Амброзетті" закликав країни ЄС розривати відносини з Росією через радіаційний шантаж

Про це заявив Президент Зеленський під час міжнародного економічного форуму "Амброзетті".

"Україна опинилася в епіцентрі російського радіаційного шантажу саме зараз. Російська армія ще в березні захопила Запорізьку атомну станцію й досі утримує її. Це найбільша атомна станція Європи – там шість атомних реакторів", – заявив Зеленський.

Російські окупанти неодноразово обстрілювали ЗАЕС: "У ніч на 4 березня, – вони обстріляли будівлі станції з танків, є відеопідтвердження".

Так само під прикриттям АЕС рашисти обстрілюють сусідні міста й райони, або тиснути на Україну й на Європу, наголосив президент України.

"Вони хочуть, щоб ви проявили слабкість, щоб ви здалися й перестали підтримувати Україну. Ось для чого Росія здійснює цей радіаційний шантаж.

Ми маємо забезпечити повне дотримання кожної обіцянки щодо посилення тиску на Росію, щоб нарешті зупинити радіаційний шантаж, гарантувати повну безпеку Запорізькій АЕС та чотирьом іншим великим атомним обʼєктам в Україні. Мають підтверджуватися діями всі слова щодо підтримки України зброєю, снарядами, фінансами, поки триває ця війна. Росія не розуміє слів миру. Але дуже добре відчуває силу на полі бою", – запевняє Зеленський.

Президент України заявив, що сила має бути за Україною та за вільним світом. 

"За санкціями, які світ застосовує як самозахист від агресії Росії. Сила має бути й за бізнесом, передусім Європи. Репутація жодної з компаній не витримає променевої хвороби. Тож слід негайно розривати відносини з країною, яка пішла на радіаційний шантаж. І не чекайте катастроф, щоб ухвалювати рішення, переходьте до прогнозованих партнерів. Україна – саме такий партнер", – додав очільник країни.

  • 31 серпня місія МАГАТЕ вирушила з Києва до ЗАЕС, прибула до Запоріжжя, попри те, що окупанти змусили делегацію чекати в черзі на межі окупованих територій.
  • 1 вересня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що місія МАГАТЕ прибуде на ЗАЕС, попри намагання окупантів завадити їй.
  • В Енергоатомі повідомили, що внаслідок обстрілів окупантів на ЗАЕС спрацював аварійний захист, відключився п'ятий енергоблок. Як зазначається, це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії армії РФ призвели до відключення блока та знеструмлення станції.
  • За словами президента Зеленського, окупанти намагаються перетворити місію МАГАТЕ на безплідну екскурсію по ЗАЕС.
  • Місія Міжнародного агентства з атомної енергії зберігатиме постійну присутність на території ЗАЕС. На станції залишаються 5 представників.
  • Повідомлялося, що інспектори місії МАГАТЕ пересувались станцією та спілкувались зі співробітниками Запорізької АЕС у присутності російських військових та працівників "Росатому".
  • У Міненерго кажуть, що відключення Запорізької атомної електростанції не зменшить загрозу, бо всередині залишається ядерний матеріал.
  • Президент України Володимир Зеленський прокоментував прибуття на Запорізьку АЕС місії МАГАТЕ, зазначивши, що сам факт, що така місія відбулася – це добре попри всі провокації російських військових і цинічні обстріли Енергодара й території станції.

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Росія
ЄС
Європа
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Запорізька АЕС
Енергодар
Володимир Зеленський
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