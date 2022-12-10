Україна довела, що "ядерний щит" Росії лише пусті слова, - Фейгін

Таку думку він висловив в етері програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо"

"Важлива тема, яку всі обговорюють, – стосовно ядерної зброї та її застосування, "сили Росії, яка залишається в неї на удар у відповідь". Ця вся риторика викликана наслідками обстрілів військових аеропортів "Енгельса" та "Дягілєва". "Енгельса" більше, бо там постраждали три стратегічні бомбардувальники Ту-95, які є частиною "ядерної тріади", "щита Росії". І виявилося, що майже за 700 км від кордону Україна цілком може завдати удару. Такий ступінь ураження якась там Україна якимись там дронами! Тоді на що перетворять цей "ядерний щит" ракети типу "Томагавк" чи інші засоби, які має Захід!?",- пояснив Фейгін.

Політик зауважив, що Путіну потрібно якось відповідати на такі провали ядерної доктрини Росії

"Виходить, що це все фейк, омана. Жодних засобів ППО, засобів завчасного попередження – нічого такого нема. Можливо, все це передислоковано на театр воєнних дій, вважається, що в глибокому тилу нічого не загрожує й тому нічого не робиться. Путіну у відповідь на цей сміх із Києва й від західних ЗМІ треба було чимось парирувати, продовжуючи застосовувати ядерну риторику, залякуючи компенсаторно за те, що сталося. Зненацька він заговорив, хоча й раніше він висловлювався подібно, що метою було приєднання територій. У цьому й досі ніхто не сумнівався, це не те, про що ніхто не знав, а тепер стало одкровенням”, - додав він.