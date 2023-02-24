Україна є частиною європейської родини, підтримуватимемо її до перемоги, – заява Ради ЄC

Про це йдеться в заяві Ради ЄС з нагоди роковин повномасштабного вторгнення Росії.

У заяві наголошено, що агресія Росії є злочином проти миру, порушує Статут ООН, принципи ООН і цінності людства.

ЄС обіцяє Україні підтримку та запевняє, що сприятиме у забезпеченні покарання для тих, хто скоював злочини.

"Ми сповнені рішучості забезпечити притягнення до відповідальності всіх тих, хто відповідальний за воєнні злочини та інші найтяжчі злочини, вчинені у зв’язку з російсько-агресорською війною проти України", – зазначено в заяві.

У Євросоюзі обіцяють залишатися "твердо й у повній солідарності з Україною та її народом стільки, скільки буде потрібно".

"Усі українці заслуговують на те, щоб жити в мирі та вільно обирати свою долю. Україна є частиною нашої європейської родини. Українці висловили бажання мати майбутнє в Європейському Союзі, і ми це визнали, надавши Україні статус країни-кандидата. Вибором народу України є мир, демократія, верховенство права, повага до основних прав і процвітання. Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну в політичному, економічному, гуманітарному, фінансовому та військовому аспектах, у тому числі шляхом швидких скоординованих закупівель у європейської промисловості", – йдеться в документі.

Також у ЄС запевняють у подальшій підтримці відбудови України, для якої мають намір використовувати заморожені російські активи відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права. І обіцяють посилюватимемо колективний тиск на Росію, щоб вона припинила агресивну війну, зокрема за допомогою десятого пакету санкцій.

"Ми підтримуємо формулу миру президента Зеленського. Разом з нашими міжнародними партнерами ми подбаємо про перемогу України, дотримання міжнародного права, відновлення миру та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, відбудову України та здійснення справедливості. До того дня ми не відпочинемо", – додають у Єврораді.