Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Два береги Дніпра символічно об'єднали українським прапором в межах мистецької акції "Україна — єдина". Участь в заході взяли тимчасово переміщені жителі Маріуполя, Мелітополя та інших міст України.

"Ця акція дуже символічна. Розгортання прапора України та об'єднання ним берегів Дніпра показує нашу єдність у боротьбі за свободу й незалежність України. Вкотре ми демонструємо всьому світу, що територія України неподільна і недоторкана, а Херсон, Маріуполь, Мелітополь, Донецьк, Луганськ і Крим – це Україна", – зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb