"Україна – єдина": у Києві два береги Дніпра з'єднали 430-метровим прапором
28 серпня український прапор довжиною 430 метрів розгорнули через Парковий пішохідний міст на Труханів острів у Києві
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.
Два береги Дніпра символічно об'єднали українським прапором в межах мистецької акції "Україна — єдина". Участь в заході взяли тимчасово переміщені жителі Маріуполя, Мелітополя та інших міст України.
"Ця акція дуже символічна. Розгортання прапора України та об'єднання ним берегів Дніпра показує нашу єдність у боротьбі за свободу й незалежність України. Вкотре ми демонструємо всьому світу, що територія України неподільна і недоторкана, а Херсон, Маріуполь, Мелітополь, Донецьк, Луганськ і Крим – це Україна", – зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
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