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Ексклюзив

Україна – єдиний спосіб реваншу Росії, агресора витісняють з простору інші гравці, – Фейгін

22 січня, 2022 субота
16:16
війна з Росією Марк Фейгін

Російський опозиційний політик Марк Фейгін вважає, що загарбання України лишається єдиним способом реваншу Росії, адже з простору колишнього СРСР її витісняють інші політичні гравці

Таку думку політик висловив у програмі “Студія Захід з Антіном Борковським” на Еспресо.TV.

“Путін так далеко зайшов, що будь-яке відігравання назад – відведення військ чи якісь локальні провокації на кордоні – будуть пов’язані зі втратою обличчя. Для Путіна зараз, після 22 років перебування при владі, це грає дуже важливу роль. Він вступає в 70-річний вік у 2022-му р. І з таким набором, уже підходячи до старості й певного політичного віку, йому не можна відігравати назад, сказати «а нічого не було». Ми бачили, як це відбулося з Казахстаном”, – зазначив Фейгін.

Політик наголосив, що в ситуації з Казахстаном та прогнозуванні майбутнього Росії в цілому важливі інші гравці на просторах колишнього СРСР. У першу чергу це Туреччина  й Китай. Коли Пекін заявив, що операція ОДКБ у Казахстані виконала своє завдання і війська треба виводити хоч Кремль і не мав наміру цього робити, але військові покинули країну.

 “Звісно, настрої в Кремлі були такими, що ми цю історію будемо продовжувати. Був набір оперативних дій, як не допустити вивід військ ОДКБ – теракти в Алматі чи інше. Москва на це не пішла, адже зараз оперативно і тактично їй не вигідно мати дві проблеми – казахстанську і майбутню українську. Путіну потрібні союзники, а сваритися з Пекіном він не готовий”, – зауважив Фейгін.

Російський опозиціонер наголосив, що ситуація цілком дзеркальна: якщо зі США Кремль сперечається з приводу України, то Китаю вони не готові перечити щодо долі Казахстану.

 “Наскільки рішуче Москва себе поводить з колективним Заходом, готується сперечатися, не боїться погроз, і наскільки мовчанкою огорнута ситуація навколо Казахстану. Це свідчить про те, що розрихлюється простір колишнього СРСР і на ньому вже багато інших гравців – Туреччина, Китай, вплив афганського, ісламського фактору. Виходить, що у Москви єдиним способом реваншу лишається тільки Україна. От у чому справа. Щоби зберегти своє обличчя, щоби не втратити репутацію Путіну необхідна перемога, хай навіть якась локальна. І, можливо, її риторично, полемічно не зобразиш пропагандою, розказавши про те, що усі задачі досягнуто, але Україна, попри все, лишається суверенною і буде прагнути вступити в НАТО. Ще невідомо, якими будуть наслідки непочатку операції для Москви в разі того, якщо Захід не буде готовий більш інтенсивно інтегрувати Україну в євроатлантичну спільноту”, – акцентував Марк Фейгін.

  • Нагаємо, Держдепартамент США опублікував основні дезінформаційні тези, які використовує Росія для підтримки політичних цілей.
  • Очільник Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін міг попросити Володимира Путіна не вдиратися до України на нових напрямках під час зимової Олімпіади у Пекіні.

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Казахстан
Володимир Путін
Антін Борковський
російська агресія
ОДКБ
Марк Фейгін
Антон Борковський
Студія Захід з Антоном Борковським
Студія Захід
російське вторгнення
вторгнення в Україну
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